 

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

15 сентября 2019 г. 13:45
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По сообщениям синоптиков, погода в начале недели не обрадует харьковчан.

Харьковские синоптики составили подробный прогноз погоды на 16 и 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского гидрометеоцентра, 16 сентября в Харькове ожидается переменная облачность. 

Температура воздуха ночью будет составлять 6-11 градусов, днем столбик термометра поднимется с 19 до 24.

Во вторник, 17 сентября, местами пройдет дождь. Порывы ветра в этот день могут достигать 7-12 метров в секунду.

В этот день прогнозируется похолодание. Ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, а днем - от 15 до 20 тепла.

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