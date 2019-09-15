Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

По сообщениям синоптиков, погода в начале недели не обрадует харьковчан.

Харьковские синоптики составили подробный прогноз погоды на 16 и 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского гидрометеоцентра, 16 сентября в Харькове ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью будет составлять 6-11 градусов, днем столбик термометра поднимется с 19 до 24.

Во вторник, 17 сентября, местами пройдет дождь. Порывы ветра в этот день могут достигать 7-12 метров в секунду.

В этот день прогнозируется похолодание. Ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, а днем - от 15 до 20 тепла.