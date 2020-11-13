Синоптики рассказали, когда в Харькове выпадет первый снег

Таисия пришла на так называемое Лебединое озеро в парке Горького, чтобы, как обычно , понаблюдать за жизнью его пернатых обитателей. У уток и лебедей здесь, на некой выездной экспозиции зоопарка, кроме водоема, еще и остров с собственным домиком. Но вот недавно всех пернатых отловили и забрали на период холодов назад в городской зверинец.

Таисия, харьковчанка

В условиях города очень редко можно найти, где понаблюдать за животными, за птичками, а вот здесь как раз, в парке Горького, можно глянуть, как лебеди плавают прекрасно и на домик заходят.

Первые значительные холода ноября, рассказывает Елизавета Ткачева, заставляют мерзнуть пернатые хвосты красных уток, лебедей и канадских казарок. Потому как температура с каждым днем ​​опускается все ниже, а ночью и вовсе достигает минусовых отметок.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Тому період з листопада і до квітня пернаті проведуть в теплих зимових приміщеннях зоопарку. Наші птахи вирушають у таку подорож далеко не вперше, тому процес транспортування і зміну обстановки сприймають легко і швидко адаптуються до рідних стін Харківського зоопарку.

В теплых зимних вольерах зоопарка, по прогнозам специалистов, птицы пробудут примерно до апреля, там их ждет оборудованный водоем и усиленный зимний рацион из овощей и зерна. Пернатым в теплом вольере гораздо лучше, чем горожанам, которым до сих пор не всем подключили отопление в квартирах. А погода на выходных и ближайшей неделе, по словам дежурного синоптика Инны Гостевой, плюсовой уже температурой не порадует.

Инна Гостева, дежурный синоптик Харьковского регионального Гидрометцентра по телефону

На сутки 14-го ночью ожидаются по области 3-8 мороза, по городу 5-7, днем около нуля. А 15-го ночью ожидается 0-5 мороза, днем 0-5 тепла. Засніжити має немного где-то числа 16-го. Сутки 16-го - там ожидается мокрый снег, и, может быть, немножко заснежит.

Того же 16-го, в понедельник, по словам дежурного синоптика, дороги местами укроет гололедица. Температура воздуха ночью - от 0 до 5 ° мороза, днем - ​​от + 1-го до 4.