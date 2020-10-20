Ситуация - критическая. В больницах, где лечат больных с коронавирусом, не хватает мест, кислородных концентраторов и анестезиологов

Харьковщина уже длительное время занимает второе место после столицы по количеству больных Ковид-19. Ежедневно здесь регистрируют более пятисот-шестисот новых случаев и, если ситуация будет и дальше развиваться таким образом, может стать критической, говорят чиновники. Так, уже сегодня регион столкнулся с проблемой закупки кислородных концентраторов. Деньги есть, говорят в ХОГА, а вот концентраторов в стране нет. От запланированного количества - 800 концентраторов, смогли заказать только 200. И только 23 придут уже до конца недели. В областной "инфекционке" на кислород и концентраторы выделят 38 млн гривен.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы:

Ми плануємо в найближчий час додатково в нашому лікувальному закладі на 3 та 4 поверхах побудувати магістраль кисневу, яка буде розрахована на 116 кисневих точок.

В городских больницах в течение ближайших 10 дней обещают также оборудовать более 50 точек кислорода. В дальнейшем их количество должно вырасти еще на 254 штуки. На это, говорят в горсовете, даже уже деньги выделили, больше 400 с половиной миллионов гривен.

По словам главы профильного департамента, нагрузка на врачей сейчас чрезмерная. В 13-й больнице, имеющей 140 коек для больных ковид, сейчас находится 173 пациента, в 17-й на 120 - 175, такая же ситуация и в 25-й больнице. Но хуже всего, говорит Сороколат, что в городских больницах нет компьютерных томографов. За это исследование пациенты платят около полторы тысячи гривен частным клинкам. Но вот на вопрос, не целесообразнее было бы вместо фонтанов городу закупить томографы, Сороколат ответил несколько нервно.

Юрий Сороколат, глава Департамента здравоохранения Харьковского горсовета:

Я являюсь представителем ХГС, но исполнительные органы и принимают решения в том, что нужно делать в городе Харькове ХГС. Куда тратит деньги. Мы заявки на все это подаем. У нас в больницах пока еще на сегодняшний день компьютерный томографов нет. Их нету. Не существует. Да, нам пообещали в рамках программы государственной приобрести эти компьютерные томографы.

Более того, сейчас в Харькове из железнодорожных больниц выписывают больных, чтобы освободить места для больных коронавирусом - принимать их планируют уже на этой неделе.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА:

Ми їх забираємо - не поверхами не відділеннями, а повністю всі лікарні. Це загально біля 700 ліжок. Такоє є інститут терапії “Малої”. Спочатку колектив був не дуже в захваті від цієї ідеї. Ми зустрілися з керівництвом, поспілкувалися з колективом і на наступний день вони виявили готовність приймати. Більше того, надавати спеціалізовану допомогу по їхньому профілю ковідним хворим.

Между тем, областная “инфекционка” получила более 10 млн гривен от НСЗУ. В дальнейшем они будут потрачены на закупку медикаментов. Поэтому лечение больных будет бесплатным. Ведь до сих пор денег, которые выделяла НСЗУ едва хватало на зарплаты.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы:

У нас зараз більше 10 млн гривень, на які ми можемо уже в листопаді придбати лікарські засоби в достатній кількості. Я думаю, що вже з наступного місяця щодо безоплатного лікування хворих на ковід. Велика кількість цих грошей витрачається на кисень.

По словам Нартова, значительную сумму инфекционка сейчас тратит на закупку кислорода. Ранее месяц обходился примерно в 120 000 гривен, сейчас платежки достигают миллиона.