Ситуация с COVID-19 в Украине стала бесконтрольной, – врач

В Украине ситуация с распространением и одновременно сдерживанием коронавирусной болезни вышла из-под контроля, и обратно вернуть ее, вероятно, уже не удастся.

Таким предположением в комментарии ТСН поделился врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский. По его словам, не поможет здесь даже локдаун.

"Ситуация с коронавирусом развивается по какому-то своему, никем и ничем не контролируемому сценарию. По моему мнению, она вышла из-под контроля. Жесткий карантин, о котором говорят, сделает еще хуже", – заявил медик.

Он отметил, что дальше количество больных COVID-19 украинцев будет расти, пока не переболеет критическая масса людей.

При этом врач убежден, что это не является катастрофой, одновременно любой "контролируемый процесс лучше неконтролируемого".

Кроме этого, Сильковский подчеркнул, что осенью болеть коронавирусом значительно труднее, чем летом.

"Я с самого начала говорил, что если бы выбрать тактику мягких ограничений, то это нужно было делать с самого начала. Тогда критическая масса больных переболела бы в теплое время года, и мы получили бы немного лучшие результаты в конце. А теперь результаты будут хуже . Потому что болеть, когда холодно, сыро и наслаиваются другие болезни, – всегда хуже, чем летом", – пояснил медик.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 октября в Украине официально подтверждено 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 заболевших выявили за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 4972 человека, а 113 507 пациентов полностью побороли болезнь.