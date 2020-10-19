Ситуация с COVID на Харьковщине. В поликлиниках - очереди, в больницах стало больше тяжелых пациентов

В 6-й поликлинике, что на Юбилейном проспекте, больных с коронавирусом и с подозрением принимают с самого утра. У кабинетов - очереди, люди стоят на улице, чтобы соблюдать дистанцию. Среди них - харьковчанин Константин Демин. Говорит - привел на прием свою маму, потому что у нее есть симптомы COVID-19.

Константин Дёмин, посетитель поликлиники №6:

У неё воспаление легких, сюда направили. Односторонее. Посмотрим результат, потом я буду, может быть. Меряли, врач, меряли кислород, сказали - в норме, может, и просто воспаление.

Пациенты говорят - нагрузка на врачей - очень большая, поэтому в очереди приходится стоять не только больным с СOVID-19 и с подозрением, но и людям, которые пришли с другими недугами. Всем посетителям поликлиники медики советуют для профилактики пить витамины и противовирусные препараты.

Светлана Шаповалова, посетительница поликлиники №6:

Мы пришли с температурой на приём к доктору. но стояли, конечно, очень долго. Людей на коронавирус: тьма. Люди с 5 утра занимают очередь. И все на холоде стоят, вот что могу сказать. Пожаловаться. А вообще доктор-умница, принимает хорошо.

За этой поликлиникой, что на Салтовке, закреплено 140 тысяч человек, рассказывает главный врач Ольга Дякив. Людей с подозрением на коронавирус, подтвержденным диагнозом и пневмониями - много, утверждает Дякив.

Ольга Дякив, главный врач городской поликлиники №6:

Якщо у нас в середньому по рентген-кабінету протягом року, коли не було епідемії, десь зверталося 500-600 пацієнтів, у кого підтверджувалася пневмонія, то за вересень-місяць 1482 пневмонії, які підтверджені - це багато. Дуже багато.

В медучреждении планируют открыть еще один кабинет для приема коронавирусных пациентов и увеличить время приема. Всем людям разъясняют основные правила соблюдения карантина и следят за их лечением. С начала пандемии, говорит Ольга Дякив, заразились также 11 сотрудников поликлиники - медсестры, санитарки, врачи. Защитную одежда и маски, отмечает главный врач, меняют каждый час.

Ольга Дякив, главный врач городской поликлиники №6:

Для цього ми виділили спеціальний прийом, намагаємося, щоб не ходили по поліклініці. Скеровуємо напрямки. Але не завжди це вдається. Пацієнти навіть без масок ходять. Це вже індивідуально. Намагаємося, щоб співробітники робили зауваження, не приймали таких пацієнтів. Бо це ризик для співробітників. Співробітників багато хворіє.

Лаборатории пытаются справиться с большим количеством тестов, а больницы региона продолжают непрерывно принимать пациентов с коронавирусом. Из переполненных харьковских больниц, людей начали везти в районные медучреждения. В области уже создали более 3 тысяч койко-мест, но медицинские учреждения все равно забиты до отказа, говорят в областной администрации. В ближайшее время планируется развернуть еще 600 коек дополнительно. Динамика заболеваемости не идет на спад. Процент тяжелобольных пациентов, обнаруживают на Харьковщине, значительно вырос, подчеркнул председатель ХОГА, Алексей Кучер.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Дивіться, єдине, що змінюється зараз - відсоток тяжко хворих. Ви бачите 500 захворілих, із них тепер відсоток важко хворих значно більший. Це факт. Якщо раніше ми констатували 500-600, і це були 70 % - люди які переносять просто хворобу, в легкій формі, то зараз відсотко хворих - їх більше, значно більше.

По словам Кучера, в области начали закупку концентраторов для кислородной поддержки дома у больных, которую будут предоставлять специальные медицинские бригады. Концентраторов планируют приобрести 400.