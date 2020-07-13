Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется - Степанов

13 июля 2020 г. 14:02
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на сегодня в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. За минувшую неделю, в частности, сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдается определенная стабилизация.

Кроме того, свежую статистику на совещании привел премьер-министр Денис Шмыгаль - за сутки 612 новых случаев, при этом 385 пациентов выздоровели. На данный момент в Украине более 26 тысяч активных больных, а лидируют Львовская (99 новых случаев) и Закарпатская (79 новых случаев) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, которые не соблюдают карантин. За последние сутки закрыты 143 развлекательных заведения, в частности ночные клубы и рестораны, на них составили 102 админпротокола.

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