Ситуация с выплатами по областям зарплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом, остается нерешенной

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что ситуация с выплатами по областям 300-процентных зарплат медикам, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом, до сих пор остается нерешенной. Минздрав перечислил необходимые средства и издал приказ отчитаться о выплатах до пятницы, 8 мая. До сих пор этого не сделали три области, рассказал Степанов на брифинге 9 мая.

"Во-первых, три области вообще не отчитались – это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тех отчетах, которые мы увидели... Я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работников, которые в марте были заняты лечением четырех больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат из бюджетов всех уровней – 14 900 гривень, или 870 гривень на человека, если просто поделить и вывести среднее. Не лучше ситуация в других областях", - отметил Степанов.

По его словам, в ближайшее время ситуация с выплатами врачам должна решиться. Поскольку после заседания, в котором принимали участие заместителей глав ОГА и руководители департаментов здравоохранения, не было отчетности о выплатах медикам еще за март, министр собирается поднять вопрос кадровых изменений.

"Эта ситуация находится на контроле президента Украины и правительства. Минздрав выполняет этот контроль уже непосредственно в коммуникации с областями. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадрового характера", - отметил Степанов.