Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Харьковщине меняется в лучшую сторону

За последние сутки в области лабораторно подтверждено всего 2 случая заболевания COVID-19 у жительницы Боровского района и у жителя Мерефы. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

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Так же он рассказал, что госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией 263 человека (из них 4 в реанимации: 1 подключен к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке). 335 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 133 человека, 49 в самоизоляции. Кроме того, выздоровели еще 12 человек.

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Отметим, что за весь период регистрации в области зафиксировано 1285 подозрений на СOVID-19 (+19 за последние сутки), из них: