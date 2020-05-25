Ситуация с заболеваемостью на коронавирус в Харьковской области улучшается

25 мая 2020 г. 16:32
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 2 случая заболевания COVID-19 у жительницы Харькова и жителя Харьковского района. Кроме того, 14 человек выздоровели, а летальные случаи не зарегистрированы. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер. 
Всего госпитализированы с коронавирусом 224 человека (в том числе в реанимации 2 подключены к аппаратам ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке), 327 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 177 человек, 55 - на самоизоляции.
За весь период регистрации в области зафиксировано 1540 подозрений (+30 за последние сутки), из них:
  • 913 случаев подтверждено (2)
  • 395 подозрений опровергнуто (2)
  • 324 человека выздоровели (+14)
  • 38 человек умерли.

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