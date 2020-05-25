Ситуация с заболеваемостью на коронавирус в Харьковской области улучшается
25 мая 2020 г. 16:32
1 просмотр
За последние сутки в области лабораторно подтверждено 2 случая заболевания COVID-19 у жительницы Харькова и жителя Харьковского района. Кроме того, 14 человек выздоровели, а летальные случаи не зарегистрированы. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
⠀
Всего госпитализированы с коронавирусом 224 человека (в том числе в реанимации 2 подключены к аппаратам ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке), 327 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 177 человек, 55 - на самоизоляции.
⠀
За весь период регистрации в области зафиксировано 1540 подозрений (+30 за последние сутки), из них: