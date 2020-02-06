Скандал из-за пыток в харьковской колонии: что происходит за решеткой сейчас и каковы результаты расследования

Информацию о том, что в образцовой 25-й колонии пытают, бьют и насилуют заключенных, правозащитники обнародовали сразу же, как только несколько человек пожаловались на это во время визита адвокатов. О пытках, по словам Евгения Захарова, заявил сразу 21 человек.

Евгений Захаров, соучредитель Харьковской правозащитной группы

Один засуджений розповів, що його зв’язали, що він ледь міг дихати, поклали на кушетку та залишили на тиждень. Його не годували, лише поїли чаєм, він справляв нужду під себе, а коли розв’язали - він почабив хробаків, які їли його мертву плоть. Людей ґвалтували, засовували гумові палки в анальні отвори, жгли папір між сідницями. Й били, дуже страшно били, ми все зафіксували.

Слухи о бесчеловечном отношении к осужденным, вымогательстве денег, пытках и неоказании медицинской помощи доходили до адвокатов, говорят, давно, но сами заключенные боялись об этом свидетельствовать.

Катализатором процесса стало то, что начальника колонии задержали по подозрению в злоупотреблении властью и сбыте товаров и продуктов на сторону.

Это вроде бы вселило в осужденных уверенность, и те начали рассказывать о более серьезных злоупотреблениях в колонии.

Правозащитники собрали показания третьего января и должны были вернуться в колонию на следующий день, чтобы опросить других заключенных, готовых рассказывать о насилии. Но их не пустили.

Более того, 8 января в колонии был введен режим особых условий - из-за того, что осужденные якобы решились на бунт. В учреждение ввели спецназ и ликвидировали восстание. Об этом сообщили в управлении исполнения наказаний.

Но правозащитники считают, что никакого бунта не было. Спецрежим, по их словам, - попытка заставить молчать осужденных, а также скрыть следы насилия.

Единовременно в колонию удалось попасть представителям областной комиссии по надзору за соблюдением законности в местах исполнения наказаний и представителям омбудсмена, но как только стало понятно, что инспектирующие находят следы насилия, им снова, вопреки закону, отказали в визитах, рассказывает Айгуль Муканова.

Айгуль Муканова, член наблюдательной облкомиссии в местах исполнения наказаний

Я змогла зустрітись з 5 засудженими, то я зафіксувала специфічні сліди тілесних пошкоджень, дуже специфічних, які согласуються з тим, що вони розповідають, про те, що з ними робили, але домовились, я не всіх встигла опитати, та домовленість була, що я приїду, але наступного дня мене не пустили, як й через три дні, й 18-го.

На специальном заседании комиссии, говорит Муканова, руководство колонии предложило им верить на слово, что бунт был, и его подавление было вынужденным, без предоставления доказательств.

А вот факты насилия над заключенными попросили для начала доказать - при том, что допуск к тем, кто жалуется, ограничен. И сейчас, говорят правозащитники, администрация учреждения поменяла политику, и после снятия спецрежима, который длился две недели, провели день открытых дверей для родственников осужденных. Радушная встреча и демонстрация сытной пищи в столовой вроде бы должна доказать, что никаких противозаконных действий в колонии не проводилось.

Сергей Дмитренко, и.о. нач. Алексеевской колонии

Чтобы родственники посмотрели, в каких условиях отбывают наказания осужденные, чтобы не было информационных спекуляций, они сегодня сами увидели, пока что одни комментарии положительные.

Правозащитники же считают, что некий тайм аут был специально взят для того, чтобы сошли следы побоев и было время запугать заключенных, которые готовы свидетельствовать против руководства колонии. Но отказаться от своих слов заставили не всех, говорит Евгений Захаров.

Евгений Захаров, соучредитель Харьковской правозащитной группы

Їх залякують дуже сильно, вже з 8 січня було декілька побитих людей, ми не заявляли про це, тому що ще не знаємо їх волю. Їм обіцяють умовно-дострокове звільнення, добрі місця роботи, розповідають всякі неприємні речі про адвокатів. Йде «возня», можна по іншому її кваліфікувати, керівництво колонії та адміністрації сводять на нівець все.

По фактам событий в 25-й колонии правозащитники направили 8 заявлений в офис генерального прокурора и государственное бюро расследований, были возбуждены уголовные производства по фактам превышения власти.

Однако опросы пострадавших, говорят правозащитники, проводятся в присутствии самих работников колонии, что делает их ничтожными. Возможно, поэтому результатов расследования пока нет.