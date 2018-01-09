Скандал на блокпосту под Харьковом: активисты обвинили полицейских во взяточничестве

Видео, на котором якобы,зафиксирован факт вымогательства взятки сотрудниками полиции сначала появилось на ютуб канале "zpsanek", а затем распространилось в социальных сетях. Его автор 33-летний автоблогер Александр Куницкий рассказал о том, что приехал на блокпост в напревлении выезда на Чугуев, чтобы разоблачить бесчестных правоохранителей, которые зарабатывают на испуганных водителях.

Александр, автоблогер

Естественно, в городе Харькове, очень на самом деле много приходит писем по этому городу, где люди пишут просят приехать и осветить ситуацию, которая происходит здесь на выезде-въезде в город. Зачастую, инспектора полиции, которые стоят на стационарных постах они не заточены на то, чтобы регулировать и отвечать за безопасность дорожного движения, а откровенно вымогают взятки, как произошло в этом ролике.

Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о взяточниках решили провести собственный эксперимент, рассказывает Александр, и таким образом стал свидетелем злоупотребления служебным положением. Его знакомый садится за руль Mitsubishi и пытается пересечь пост нетрезвым, чем, сразу же привлекает внимание полицейских. Исходя из видео между водителем-нарушителем, его пассажиром, и полицейским, который остановил иномарку идет разговор о пяти тысячах гривен за избежание ответственности.

И в процессе так называемых "торгов на месте" удалось договориться на четыре - говорит блогер.

Александр, автоблогер

В принципе вся информация, которую он мне сообщал она подтвердилась. 02,03 Нам удалось зафиксировать, удалось заснять инспекторов полиции, которые откровенно вымогали взятку у водителя.

После чего был сделана соответствующая запись в журнале блокпосту, а экипажа патрульной полиции, которую вызвали на место, написано заявление и объяснения. В Главном Управлении Национальной полиции в Харьковской области в комментариях относительно этого случая прессе отказали. Впрочем, отметили в отделе коммуникаций, что материал передан в прокуратуру.

Там, в свою очередь, сообщили: материалы по факту инцидента между полицейскими и активистами, относительно вымогательства денег от водителя, получили сегодня. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований, проводятся первоочередные мероприятия. Предоставить больше информации по этому поводу журналистам пообещали через несколько дней.