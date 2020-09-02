Скандал с наборами для тестирования на COVID-19 в Харькове: позиция прокуратуры и руководителя предприятия

Пробирки и палочки, с помощью которых медики отбирают мазки и перевозят биоматериал в лаборатории. По данным прокуратуры - под вопросом качество этих наборов, а цех, говорят, подпольный. Сейчас в деле - трое фигурантов. Подозрение им пока не объявили, говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьк.обл.

Цей набор, він був сумнівної якості, на цьому підприємстві не було відповідних дозволів на виробництво товарів медичного призначення. Під час обшуку було вилучено 50 тисяч готових наборів для відбору біологічного матеріалу, 400 тисяч комплектів для збору цього набору

О разоблачении подпольного производства сообщили в прокуратуре и государственной фискальной службе накануне. Приблизительная стоимость изъятого - 12 млн грн. По данным сайта госзакупок Прозорро, за время пандемии фирма продала в разные регионы Украины таких наборов более чем на 20 млн гривен.

Цей комплект був спеціально розроблений нами і вироблений згідно всіх вимог українського законодавства. Тобто введений він в обіг згідно декларації відповідності. Він зареєстрований в Держлікслужбі

Руководитель предприятия Павел Левитин все обвинения отвергает. Уверяет - учреждение зарегистрировано официально. Ведь в медицинском бизнесе давно, а производство наборов запустили с начала эпидемии коронавируса. Мужчина находится уже на пустом складе, ведь фискалы изъяли все, что было.

Говорит, его предприятие "белое", как доказательства - показывает образцы продукции и документы.

Павел Левитин, руководитель предприятия

Пакет герметично запечатаний, в ньому знаходиться два зонди для забору біологічних зразків з порожнини носа та з порожнини рота, це згідно наказу МОЗ. Та стерильна пробірка зі спеціальним серидовищем

Павел говорит, такие комплекты ждут больницы и лабораторные центры по всей территории Украины. Ведь его фирма единственная кто производит эту продукцию. Есть еще иностранные аналоги, но они намного дороже.

Такими комплектами пользовались и в медучреждениях на Харьковщине, подтверждают в областном департаменте здравоохранения. Теперь должны искать аналоги. Жалоб по качеству не получали, вопросов по документам не было.

Геннадий Бондарчук, зам. дир. Департамента здравоохранения ХОГА

Будь-яких скарг щодо якості цих наборів не надходило. Іноземні дуже дороговартісні і на сьогодні за рішенням державних форм закупівель закуповуємо те, що пропонується у відповідності до можливостей обласного бюджету і тих коштів, які отримують закладів

Сейчас открыто уголовное производство по части 1 статьи 212 - это “уклонение от уплаты налогов”. Ведь сначала, говорят в прокуратуре, пришли туда за совсем другим.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьк.обл.

Була отримана оперативна інформація, що підприємство ухиляється від сплати податків, тому були проведені обшуки. Під час обшуків було зрозуміло, що не відповідають технічні умови на цьому підприємстві медичному напрямку діяльності.

Предприниматели открытое производство считают давлением на бизнес.

Павел Левитин, руководитель предприятия

Ми вбачаємо це тільки у тиску на бізнес під час пандемії коронавірусу, коли це є така “хайпова” тема. Коли вони не розібравшись прийшли і думали, що це тести на ковід

Арест своих наборов для тестирования на коронавирус фирма будет обжаловать в суде. Для того, чтобы в законном порядке вернуть товар и отправить его заказчикам.