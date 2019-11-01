Скандал с угнанным в Киеве авто: двое харьковских полицейских уволены с работы, начальник отдела - с должности

01 ноября 2019 г. 17:17
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Двоих харьковских полицейских, которых житель Киева обвинял в причастности к похищению его авто, уволили из рядов полиции, а начальника райотдела, в подчинении которого находился один из полицейских, освободили от занимаемой должности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, такое решение было принято в результате служебного расследования, назначенного ранее руководством  главка полиции области.

Напомним, что 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль, и заявил, что работники харьковской полиции причастны к управлению похищенным автомобилем.  

 

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