Скандал в Одессе: волонтера обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки

В Одессе волонтера из группы розыска детей Лучезара Панфилова обвинили в изнасиловании 17-летней воспитанницы центра социально-психологической реабилитации детей «Рассвет». Об инциденте полиции сообщила сама потерпевшая.

По предварительным данным, накануне потерпевшая вместе с двумя другими девушками сбежали из центра. Ночью на улице их нашли представители общественности. Вместо того, чтобы привезти девушек в полицию или вернуть в воспитательное учреждение, их до утра оставили дома у одного из мужчин. Тот, со слов заявительницы, против воли вступил с ней в половой контакт.

По заявлению несовершеннолетней начато уголовное производство по ст.152 ч.3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Девушку осмотрели врачи, их вывод полицейскими будет предоставлен позже. По месту жительства мужчины проведен неотложный обыск.

Вместе с тем в комментарии Думской, защитник Панфилова заявил, что обыск в квартире волонтера является незаконным и назвал его местью ювенальных чиновников за активность Панфилова в поиске детей и защиты их прав.

«Девушка, которая написала заявление об изнасиловании, ранее уже неоднократно обвиняла в изнасиловании совершенно разных людей. Заявление написали в три часа ночи, то есть ребенка продержали там почти сутки. Скорее всего, ее просили, чтобы она обвинила Лучезара», – утверждает адвокат.

Как информирует отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, сейчас правоохранители проверяют данную информацию.