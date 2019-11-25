Скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за унижение украинки на видео из-за инцидента в поезде

25 ноября 2019 г. 16:00
Источник: ТСН.ua
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Варминско-Мазурский университет в Ольштыне(Польша) отчислил из своих рядов студентку, которая выложила видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, с которой она вместе ехала в поезде. За дело также взялась прокуратура.

Об этом сообщает местное издание Wprost .

На видео студентка-медик, выражаясь нецензурной бранью, жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, потому что заняла место в поезде.

"Вчера украинская к*рва, так называемая *бана уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, по*бала весь, к*рва, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Мало того, что она была толстой, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала ", - жаловалась девушка на видео.

Видео студентки набрало почти 60 000 просмотров.

"Я должна была пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. *бать тех украинских в ро*, ненавижу их... Эта женщина - глупая уборщица, так что иерархии надо соблюдать", - сказала она.

Видео, которое девушка собственноручно выложила в сеть, дошло до университета. Там решили отчислить студентку.

"В прокуратуру также было направлено уведомление о возможном совершении преступления, и в университете было возбуждено дисциплинарное производство", - добавили в учебном заведении.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - говорится в заявлении.

После скандала девушка записала еще одно видео, а котором попыталась заверить, что не поддерживает дискриминацию, и назвала инцидент "шуткой".

"Простите, я не думала, я просто дура", - сказала она.

 

Видео: 

Studentka UWM-u: "Ukraińska k***a, jeb**a sprzątaczka zajęła mi miejsce!"

Przeprosiny studentki UWM-u za swój ksenofobiczny i wulgarny występek

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