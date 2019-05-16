Скандал вокруг палатки волонтеров "Все для победы": опубликовано исковое заявление горсовета

На сайте Харьковского городского совета опубликовано исковое заявление о запрете бессрочного митинга на площади Свободы с использованием палатки «Все для победы», точнее, о ее демонтаже с данной территории.

Как следует из искового заявления в Харьковский окуржной административный суд, истцом выступает Харьковский городской совет, ответчиком — Михаил Лебедь, который подавал заявку в горсовет на разрешение бессрочного митинга на площади Свободы с использованием палатки.

Заявление составлено на 10 листах.

Среди оснований, по которым следует демонтировать палатку, указывается, что конструкция, расположенная в непосредственной близости от пешеходного перехода, угрожает безопасности пешеходов и дорожного движения. По мнению истца, палатка "ограничивает видимость для автомобилистов и ухудшает обзорность на перекрестке в целом".

В заявлении также сказано, что ранее в палатке произошел взрыв газового баллона, тем самым истец ставит под сомнения заявления, что наличие палатки на площади Свободы не угрожает национальной безопасности и общественному порядку.

Также истец утверждает, что в Харькове, который находится в непосредственной близости от зоны проведения Операции Объединенных сил, стали чаще изымать у граждан оружие и взрывчатку.

Также в заявлении отмечается, что ответчику ранее было предложено перенести палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины, однако он отказался.

В связи с этим горсовет обратился в суд с настоящим заявлением.

«Прошу ограничить право на свободу мирных собраний путем запрета проведения гражданину Лебедь Михаилу Александровичу (адрес проживания неизвестен) бессрочного мирного собрания с использованием палатки на площади Свободы напротив здания Харьковской областной госадминистрации», - сказано в заявлении.

Также истец просит привлечь в качестве третьих лиц на стороне ответчика представителей Нацполиции, СБУ, прокуратуры области, ГСЧС и Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что по поводу сноса палатки волонтеров мэрия намерена обратиться в суд.