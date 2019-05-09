Скандал вокруг петиций набирает обороты

Пост мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что он поддерживает петиции относительно того, чтобы убрать палатку с площади Сободы и возвращению декоммунизованному проспекту Петра Григоренко имени одиозного советского маршала - Георгия Жукова, и призывает харьковчан подписывать их, взорвал социальные сети. Сбор подписей под документом начался вчера после обеда. Первыми проголосовали лидеры приближенных к горсовету молодежных организаций и профкомы ВУЗов. А в фейсбуке начали выкладывать скриншоты с настойчивыми просьбами директоров школ и врачей к подчиненным, поддержать инициативу. В результате – рекордная скорость сбора голосов за все время существования сервиса. Менее чем за сутки петиция набрала уже более шести тысяч голосов. Сегодня же во время торжеств Кернес, уже глядя в глаза волонтерам, вообще ответил, что никакой войны в Украине нет, обновление старого названия проспекта - это историческая справедливость, а палатка старая и грязная

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Значит, этой палатке не место на площади Свободы - в государстве, где идет война? - В государстве, где идет не война, а противостояние - это, во-первых, а, во-вторых, новый президент он как говорит - мы должны принести мир, так что мы должны убрать с глаз долой то, что напоминает войну

Борис Редин, сооснователь палатки «Все для перемоги»:

Намет повідомляє про те, що йде війна і ми збираємось стояти доки не будуть виведені війська, і доки не буде деокупований Крим. Це єдиний намет такий в Україні, ми фактично находимось на кордоні

С 2014-го года, у палатки, которая стала своеобразным символом волонтерского движения Харькова, проходили акции украинских сил, здесь собирали помощь воинам АТО и переселенцам. Рядом постоянно действующая инсталляция войне с Россией. Возможное уничтожение палатки вызвало среди активистов бурную реакцию. Некоторые из них пришли сюда лично, чтобы выразить свою позицию

Ася Шумяцкая, учитель:

Не він ставив цей намет, і не йому його зносити поки ще, нажаль, немає нашої перемоги, поки ще йде війна і гинуть хлопці, дівчата. Краще не гинули б. Цей намет буде стояти до нашої перемоги, поки Україна не переможемо в цій війні

Активисты говорят, если понадобится – будут защищать палатку всеми законными методами. А кое-кто иронизирует, впервые сайт городского совета работает, как положено, ведь обычно раздел электронных петиций перестает работать, как только речь заходит об отстаивании вопросов, идущих в разрез с мнением городского главы

Дмитрий Булах, активист "ХАЦ":

Нужные, удобные петиции, нейтральные про то, чтобы где-то положить пешеходную дорожку принимаются, а вопрос повышения цен на метро не принимается, вопрос с ликвидацией фонтана Каскада не принимается. Многие граждане пытались по Каскаду разместить петиции и по сути они не проходили все, но у Геннадия Кернеса все проходит за час, то есть он сразу пишет петиции - они проходят моментально

Специалисты же видят в таких действиях городского совета довольно четкий политический расклад. В частности речь идет о продолжении избирательной компании, которая с президентских выборов, таким образом, переходит в парламентские, говорит политолог Игорь Полищук

Игорь Полищук, политолог:

Перемога новообраного президента Зеленського. Зараз не знають яку позицію він буде сповідувати і багато хто розраховує, що буде реванш, реванш проросійських сил, я думаю, що ці розрахунки багато в чому перебільшені. Але, все таки, ті політичні сили, які програли і вже остаточно, начебто програли у 2014-му році – вони піднімають знову голову

Почти ту же цель, по мнению политологов и активистов, преследует и вторая петиция поддержанная городским головой, относительно, обратного переименования проспекта Григоренко

