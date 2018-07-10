Скандальная автоблогер судится с таможней за штраф почти в два миллиона

Штраф почти в два миллиона за нерастаможенную машину. Одиозная автоблогерша Анна Кривуц судится с харьковской таможней Государственной фискальной службы Украины об отмене постановления о привлечении её к административной ответственности. Девушка подала ходатайство о проведении видеоконференции в зале суда, так как, по словам Анны Кривуц, представитель ее защиты проживает в Кривом Роге и не может присутствовать на судебных заседаниях.

На всі судові засідання. Обгрунтування надані. Представник відповідача, будь ласка. - На розсуд суду, ваша честь. - Зрозуміло. З данного питання суд, дослідивши наданні клопотання в письмовому вигляді та вислухавши пояснення сторін, видаляється з данного питання до нарадчої кімнати.

Исследовав ходатайство Анны Кривуц, судья решила, что причина, по которой представитель защиты девушки не может присутствовать на судебном процессе лично - не весомая. Поэтому в удовлетворении ходатайства суд отказал.

Яна Губская, судья

Суд ухвалив. В задоволенні клопотання позивача про здійснення судовового засідання в режимі відеоконференції відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Суддя, підпис.

Сама же блогерша убеждена, что выписывать штраф должны на того, кто эту машину ввозил в страну, она же только пользовалась ею, поэтому говорит, уверена, что дело она выиграет.

Анна Кривуц

Есть такая статья – «презумпция невиновности», я не буду ничего доказывать, пускай они докажут, что я виновата. Если докажут - хорошо, но я уверена на все 250, что они этого не докажут.

Между тем, в выходные социальные сети всколыхнуло очередное видео, на котором Анна в состоянии алкогольного опьянения затеяла драку с другой девушкой, которую пришлось разнимать патрульным. На Анну составили постановление за вождение в нетрезвом состоянии и эвакуировали машину. Но девушка вину снова не признает.

Анна Кривуц

Нас остановила полиция, сказала. Но мы пересели, у меня есть это на видео, мы пересели, они сказали: «Ты была за рулём, сейчас мы тебе выпишем 130-ю». Я говорю: «Не я, я тебе сейчас это покажу видео». Они идут за протоколом и хотят мне написать протокол. Ну, мы просто от них уехали, потому- что как они с нами без закона, не по закону , так и мы с ними.»

Анна Кривуц

Нет, это не была моя подруга, потом всё-таки они словили мой автомобиль, спустя там полчаса, 15 машин за мной гонялись - словили. Хорошо, они забрали у меня телефон, чтобы я не смогла снимать видео, они дали мне в нос, потом проходили - это незнакомые мне были люди, они проходили мимо, полиция как всегда им рассказала, какие мы плохие, а люди ж тоже повелись. - Это полицейские вас ударили? –Да.

Вот только снять факт избиения Анне не удалось, ведь телефон, по ее словам, ей вернули только когда эвакуировали машину, побои девушка не снимала, но говорит, что имеет свидетелей и намерена подать на полицейских в суд.

А еще скандальная блогер уверяет, что объявление о продаже нерастаможенного автомобиля, из-за которого ей выписали штраф, она не подавала. Хотя оно недавно появилось в интернете.