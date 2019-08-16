«Скандальная новостройка»: возле «Металлиста» возобновили строительные работы

Жители Слободского района, проживающие вблизи стадиона «Металлист», обеспокоены строительством, которое активизировалось примерно неделю назад. Люди говорят: в августе прошлого года обращались во все инстанции, чтобы те запретили воплощение этого проекта. После чего работы приостановились почти на год.

Алла Варава, местная жительница:

Проект не был утвержден. Выходные данные для проектирования строительства дома за вказаной адресою в Управління містобудування та архітектури - не надавались. То есть, проект не существует, они его не утвердили. То есть, они сказали - пока волноваться не о чем … Транспарант год уже стоит, вот год он простоял - была тишина, а с недавних дней приехали машины.

Окна Аллы Варавы выходят прямо на территорию, где ведутся работы. Женщина говорит: очень переживает за свою безопасность, ведь рядом со стройплощадкой проходит линия метро и тепломагистраль. Соседи добавляют: будущий девятиэтажный дом на семь подъездов может препятствовать возможной эвакуации людей со стадиона в случае чрезвычайных происшествий и мешать подъезду экстренных служб к их домам, которые находятся рядом.

Андрей, местный житель:

Опять активные строительные работы земляные, снимают асфальт, работает техника. Всё это, вблизи проходит ветка метро, коммуникации. Опрос близлежащих жителей не проводился. Никто не согласовывал стройку, информации нигде нету, сроки начала-окончания строительства, лицензия, кто выполняет эти работы – неизвестно.

Александра Ивановна, пенсионерка:

Не хочется, чтоб закрывал свет. Хочется, чтоб воздух был хороший. Вот даже сейчас, вот этот асфальт снимают, а у меня в квартире на 6-ом этаже - я слышу эту смолу, вот этот запах, этого асфальта.

Ольга Бондарева по профессии инженер-строитель, с мужем участвовала в строительстве Алексеевской ветки метро. Рассказывает: в опасности могут оказаться не только жители соседних домов, но и сам новострой. Ведь метро, которое находится прямо под строительством, проектировалось еще под частный сектор. А если почву нагрузить девятиэтажным домом, может произойти непредсказуемое, - говорит женщина.

Ольга Бондарева, инженер-строитель:

Никто не знает, как поведут себя грунты, когда их нагрузят девятиэтажным домом, и учитывая, что проезжая часть многократно проваливалась. Там такие провалы огромные, а под проезжей частью был длинный котлован при строительстве метро.

Кроме этого, люди говорят: раньше футбольные фанаты перед матчами собирались рядом со стадионом, там, где сейчас территория ограждена металлическим забором - там парковали машины, развлекалась. Сейчас же все это переместилось в их дворы.

Александр Авдеев, местный житель:

Наш двор полностью заполнен болельщиками, которые перед началом стадиона часа за 4 они приходят, собираются. У нас здесь массовые гуляния, детская площадка превращается в распитие спиртных. За мной, за спиной наши передвижные заборы, которые нам обеспечил «Жилкомсервис» и наша городская власть, которые мы после этих болельщиков передвигаем, потому что всё «вверх-кубарем».

Между тем, в пресс-службе мэрии предоставить ответ новостям «АТН» по поводу того, что именно здесь строится, и было ли предоставлено разрешение на строительство - пока не смогли. Туда был направлен официальный запрос.