Скандально известный глава Укртрансбезопасности отстранен от должности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Об этом президент сообщил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве.

«Дороги становятся все хуже и хуже. Даже те дороги, которые построены, - очень некачественные, ими нельзя пользоваться», - заявил он.

«Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы вчера за значительные недостатки в работе был, слава Богу нам удалось это сделать, мы отстранили от исполнения обязанностей руководителя Укртрансбезопасности Ноняка, не помню его имя и отчество», - заявил президент.

Напомним, Ноняк был назначен председателем Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года, а до назначения он занимал должность заместителя председателя этой службы.

В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы.

К тому же в апреле сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это «дефицитом» соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка 49 гривень.

На некоторое время Ноняк был отстранен от должности, однако в сентябре 2018 года Кабинет министров восстановил его в должности.

17 июля Зеленский пообещал уволить Ноняка после избрания нового премьер-министра.