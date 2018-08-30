Скандальную харьковчанку-автоблогера снова поймали за рулем в нетрезвом состоянии

Сегодня ночью скандальная харьковская «автоблогер» Анна Кривуц снова попалась за рулем в нетрезвом состояни на улице Шевченко, 226.
Об этом сообщила в харьковская активистка экс-патрульная Ляна Теремкова на своей странице в Фейсбук.
Ранее сообщалось, что суд лишил Анну Кривуц водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии, однако девушка подала апелляцию на решение суда.
Также вчера незадолго до инцидента неизвестные порезали девушке колеса на ее автомобиле.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, около 2 часов 30 минут 30 августа на улице Шевченко патрульные остановили автомобиль марки "LEXUS RX300". Во время общения с водителем полицейские обнаружили у девушки-водителя признаки алкогольного опьянения.
В законном порядке в присутствии двух свидетелей девушка-водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Также водитель не предоставила соответствующих документов по управлению автомобилем.
В результате в отношении нарушительницы патрульные клали административный протокол по ст. 130 КУоАП и постановление по ч.1 ст 126 КоАП.
Внедорожник полицейские отдали под расписку прибывшим на место друзьям Анны.