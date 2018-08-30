Скандальную харьковчанку-автоблогера снова поймали за рулем в нетрезвом состоянии

30 августа 2018 г. 10:58
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Сегодня ночью скандальная харьковская «автоблогер» Анна Кривуц снова попалась за рулем в нетрезвом состояни на улице Шевченко, 226.

Об этом сообщила в харьковская активистка экс-патрульная Ляна Теремкова на своей странице в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что суд лишил Анну Кривуц водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии, однако девушка подала апелляцию на решение суда.

Также вчера незадолго до инцидента неизвестные порезали девушке колеса на ее автомобиле.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, около 2 часов 30 минут 30 августа на улице Шевченко патрульные остановили автомобиль марки "LEXUS RX300". Во время общения с водителем полицейские обнаружили у девушки-водителя признаки алкогольного опьянения.

В законном порядке в присутствии двух свидетелей девушка-водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Также водитель не предоставила соответствующих документов по управлению автомобилем.

В результате в отношении нарушительницы патрульные клали административный протокол по ст. 130 КУоАП и постановление по ч.1 ст 126 КоАП.

Внедорожник полицейские отдали под расписку прибывшим на место друзьям Анны. 

 

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