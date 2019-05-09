Скандальные петиции: Кернес хочет убрать палатку волонтеров в центре Харькова и вернуть старое название декоммунизированному проспекту

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет избавиться палатки волонтеров, в которой собирают помощь для военных на центральной площади города.

В этом он написал на своей странице в Facebook.

«В настоящее палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я за то, чтобы ее убрать», - заявил мэр.

Напомним, палатку напротив областной администрации установили 2014 году.

Она является одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи воинам, которые пребывают на передовой на востоке страны. Также возле нее уже несколько лет традиционно собираются проукраинские активисты.

Кроме того, Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко бывшего названия - в честь советского маршала Жукова и сообщил о регистрации на сайте горсовета двух соответствующих петиций - о сносе палатки и изменения названия проспекта.

«Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов - а это 5000 - я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизни. Я призываю вас поддержать эти петиции. И с наступающим праздником. С Днем Победы!» - обратился Кернес к харьковчанам.

Инициатива мэра Харькова вызвала возмущение многих харьковчан.

В частности, харьковский антикоррупционер Дмитрий Булах отреагировал так:

«То есть когда я и другие граждане хотят разместить петицию, чтобы сохранить каскад или улучшить качество обслуживания в городском транспорте, то у Адольфыча технические проблемы, и петиции не принимаются, а как предложить какого-то советского гов..а, то сразу все в порядке работает, да?», - высказал свое возмущение активист в Фейсбук.

Некоторые же харьковчане даже заподозрили накрутку голосов в петициях, которые предложил поддержать Кернес:

«Петиция про палатку явно машинным способом подписывается. Я смотрел на нее в течение минуты - количество подписавших увеличилось на 15 человек. Да, есть 1 явно сам подписал - Кернес Кирилл Геннадьевич», - пишет пользователь Фейсбук Владимир Раппопорт.

А некоторые харьковчане недоумевают по поводу возврата якобы «исторического названия» проспекту Григоренко, ведь самое первое название данной улицы – Стадионная. В проспект имени маршала Жукова ее переименовали в 80-х годах, хотя биография Жукова с Харьковом не связана, а вот Петр Григоренко был генерал-майором армии СССР, диссидентом, основателем Украинской Хельсинской группы. Он учился и некоторое время жил в Харькове.

Напомним, что проспект был переименован в честь Григоренко также и в рамках закона о декоммунизации.