Skoda Octavia колесами к небу. ДТП на выезде из Харькова

04 июня 2019 г. 17:01
Автор: Светлана Еченина
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Skoda Octavia колесами к небу. На Чугуевской трассе разбросаны личные вещи и много бутылок с молоком. Управляла автомобилем женщина, в салоне больше никого не было. После неудачного маневра ее машина перевернулась, а водитель оказалась в больнице. На место происшествия приехали сын и зять потерпевшей. Говорят, перепугались не на шутку

Николай, зять потерпевшей:

Как она рассказывала, что она, якобы, дала вправо, пропустила машины, потому что все спешат, а потом стала тоже влево перестраиваться и ее, получается, занесло просто выкинуло. Она говорит, что не поняла, что произошло. Вот ямы, кочки ... вот кочки, может ее занесло на этих кочках, и машина стала неуправляемой

Зять говорит, что теща торговала в городе домашним молоком, но именно сегодня утром вообще не хотела никуда ехать, как будто что-то предчувствовала.

Водитель Skoda Octavia направлялась из Малиновки в Харьков. Ее родственники рассказали, этим путем она ездит минимум дважды в неделю, когда везет в город молоко. За рулем женщина более 10-ти лет и в аварии ранее не попадала

Сейчас пострадавшая в больнице скорой и неотложной помощи. Она в сознании и разговаривала со своими родственниками. На месте происшествия работали правоохранители, однако комментировать аварию они пока не стали

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