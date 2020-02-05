Сколько харьковчане будут платить за холодную воду?

05 февраля 2020 г. 15:38
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С сегодняшнего дня в Харькове подорожала холодная вода. Такое решение приняли на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. 

Согласно постановлению, "Харьковводоканал" устанавливает для потребителей тариф на водоснабжение в размере 12,69 гривен за один кубометр, на водоотведение - 7,68 гривен. Теперь стоимость куба холодной воды составит 20,37 гривен (вместо 15,43 гривен ранее). Таким образом, стоимость услуги выросла на 32%. Изменения вступают в силу на следующий день после публикации документа, то есть - с 5 февраля. 

 

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