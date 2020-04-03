Сколько на Харьковщине рабочих аппаратов ИВЛ?

К радиоинженеру Максиму медики одной из больниц обратились с просьбой починить неработающий аппарат искусственной вентиляции легких. В нем, как оказалось, кто-то пытался заменить батарею. Поэтому он обратился в официальный сервисный центр в Киеве, который обслуживает аппараты Dräger Carina.

Максим, радиоинженер

В этот аппарат поменяли батарею аккумуляторную, но при этом не прошили контроллер этих батарей. Это приводит к тому, что, по-моему, после 50-ти циклов «заряд-разряд», он уходит в блокировку. Таким образом, он просто перестает работать

Всего по Харькову и области таких аппаратов искусственной вентиляции легких - 65. Все они были приобретены в 2010 году. Для того, чтобы аппарат работал, нужно регулярно заменять определенные механизмы – с регулярностью в 2-3 года. Сделать это правильно могут в сервисном центре. Но обслуживался у официалов в Киеве только один аппарат.

О том, кто ремонтировал другие и, собственно, о качестве такой работы можно только догадываться. Ведь самое опасное, что в любой момент может выгореть материнская плата и аппарат больше не включится.

Максим, радиоинженер

Я думаю, все связано с тем, что научились. Просто достают батареи что-то там «перепаковывают», из двух один собирают и дальше закрывают. И дальше он продолжает работать. Их нужно отправлять в сервисный центр официальный. Они должны менять по регламенту фильтры, батареи и еще перечень элементов разных. Вот они это всё меняют. Соответственно, это стоит дорого, замена батареи стоит тысячу долларов, перепаковать её где-то гривен 500, наверное

В частности, ремонт ИВЛ, который осматривал Максим неделю назад, будет стоить больше 70-тысяч гривен. Ведь кроме батареи в нем еще есть неисправные механизмы. Диагностику и доставку оплатили неравнодушные.

Каждые 3-5 лет нужно заменять аккумулятор, а это тоже примерно 20 тысяч гривен.

После 20-ти тысяч часов работы аппарата необходимо заменять турбину. И это опять же влечет за 66 тысяч в национальной валюте. Также необходимо заменять фильтры, кулеры и платы.

О том, что в области из 130 аппаратов работают не все - в прошлом месяце сообщили и в облгосадминистрации.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

На сьогоднішній день встановлено, що таких апаратів трохи більше приблизно 130-ти, тому що щось працює, щось не працює. Декілька апаратів не працює і вони зараз передані для того, щоб їх полагодити. Тому що вони мають там вже великі строки експлуатації

Приступить к ремонту аппарата искусственной вентиляции легких, неисправность которого обнаружили недавно, мастера не могут. Ведь оплатить его больницы не в состоянии - нет средств. В связи с этой ситуацией, пока есть время, специалисты просят руководство больниц не ждать пока аппараты ИВЛ выйдут из строя.

Для этого готовы сейчас бесплатно провести диагностику. Вот только для этого надо получить разрешение от Департамента здравоохранения.