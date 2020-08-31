Сколько сэкономили американцы, работая из дома во время пандемии

Жители США сэкономили 91 миллиард долларов, работая из дома во время пандемии коронавируса.

Таковы результаты исследования главного экономиста платформы Upwork Адама Озимек, передает Голос Америки.

Только расходы на транспорт на работу и домой американцам обходились в день в 758 000 000 долларов.

"Если считать, что каждый час, которую люди проводили в транспорте, стоит 12,50 доллара (это средняя минимальная оплата труда в час), то в период пандемии американцы сэкономили около 411 000 000 долларов в день. Своими подсчетам поделился Bloomberg News", - пишет издание.

Экономист Озимек добавил, что еще около 183 миллионов долларов в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к механику.

Во время пандемии также меньше автомобилей на дорогах, случается меньше аварий, улучшилось качество воздуха, все это сохранило семейным бюджетам страны в среднем еще 164 000 000 долларов.

В интервью агентству Bloomberg экономист Озимек заявил, что каждый в США, кто к пандемии тратил деньги на дорогу в офис и обратно, с середины марта сэкономил на транспорте в среднем 2000 долларов.

В больших американских городах люди во время пандемии экономят в среднем полтора часа в день на поездках в транспорте, когда работают из дома.

Ранее мы сообщали, что из-за пандемии COVID-19 миллиона американцев вынужденно сменили место жительства. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.