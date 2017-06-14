Сколько стоит отдохнуть в этом сезоне

Вместе с супругом и сыном Ангелина ежегодно выезжает на курорт за границу. Этим летом у семьи Светайло также запланирован двухнедельный отпуск. На него уже выделили 2000 долларов из семейного бюджета, осталось только определиться со страной и отелем - выбор стал между Испанией и Турцией.

Ангелина Светайло

Испания потому что это новое направление для нас, для моей семьи. Мы летаем с маленьким ребенком 5 лет. Там очень красивые пляжи и хочется покушать вкусно, морепродукты. Пляжи шикарные. Турция привычна для нас. В частности Белек, мы обожаем.

Большинство украинцев планирует свой отдых за несколько месяцев до вылета, и путевки покупают тоже заблаговременно. Сегодня уже активно бронируют отели на август и сентябрь - рассказывают в турагенствах.

Екатерина Шелехань, директор турагентства "Поехали с нами"

Турция как бы лидирует, вот у нас по направлениям: Кипр, Черногория очень сейчас пользуется популярностью, вот. Египет опять-таки остается.

Так, за путевку в Турцию для двоих придется отдать порядка семиста долларов, в эту сумму включен вылет из Харькова или Киева, обратный билет на самолет, проживания и питание в отеле. За эти же деньги пара может отправиться отдохнуть на вилле в Черногории. Только вот на кафе и рестораны надо будет взять дополнительную сумму. Путевки на Кипр стартуют от восьмиста евро. Одним из самых дешевых был и остается Египет - неделя там обойдется вам в 500 долларов по условиям "все включено". Это связано прежде всего с жарой на курорте - Красное море пользуется большей популярностью зимой. Самые дорогими направлениями пляжного туризма остаются Доминикана и Мальдивы. Путевка в эти "райские уголки" стартуют от 3,5 и 5 тысяч долларов соответственно. Что же касается безвиза, то он стал действительно приятным подарком к курортному сезону для украинцев, говорит Екатерина Шелехань, хотя среди тех, кто выбирает пакетные туры, роста резкого спроса европейских предложений пока не наблюдается. Хотя посетить страны ЕС стало проще - достаточно иметь биометрический паспорт, медицинскую страховку, ваучер на проживание в отеле, билет обратно и определенную сумму денег в кошельке или на карте

Екатерина Шелехань, директор турагентства "Поехали с нами"

Каждая страна устанавливает определенную сумму. Вот, например, Венгрия, там, это минимальный, да, там, в районе13 евро, на один день пребывания. Если вы хотите поехать там во Францию или в Испанию, то это от 60 евро на один день. То есть система немножечко упростилась, но потока массовости такой не будет. Опять же таки, кто может себе это позволить они это делали и с визами, кто нет - биометрические паспорта не помогут здесь.

Харьковчане также признаются, что для большинства из них преградой для посещения Европы остается цена поездок, а не процедура - с визой или без. Хотя есть и такие, которые признаются, просто пережидают ажиотаж.

Яков Ляшенко, предприниматель

Да планирую, пока, правда, биометрического паспорта нет, но у меня есть обычный, ну поменяю. Сейчас просто очереди, я не планировал менять, не хочу встревать, а потом когда они закончатся, пойду, поменяю.

Сергей Митиков, сотрудник бюро переводов

Слышал, конечно, все связанное с этим, что недавно нам открыли безвизовый режим с Евросоюзом, но его открыли для путешествий, для поездок к родственникам. Для работы он не подходит. Поэтому, как бы, пока что родственников нету, и в ближайшее время, наверное, не планирую. Больше планирую по Украине путешествовать.

Дарья Бало, студентка

За безвиз слышали, но я не знаю. Собираться собираемся, осталось деньги насобирать.

Напомню, по официальным сведениям Госпогранслужбы, своим правом выезда в Европу без виз уже воспользовались больше четырех тысяч украинцев.