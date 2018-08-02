Сколько стоит откупиться? На Харьковщине копы попались на взятке

В восемь тысяч гривен оценили правоохранители под Чугуевом возможность управления автомобилем в нетрезвом состоянии. И отпустили будто бы нарушителя. Им оказался активист из Днепра, который ехал в Харьковскую область для съемки социального эксперимента. Мужчине удалось зафиксировать на видео весь процесс общения с инспектором - от теста на алкоголь до передачи денег.

Если ты хочешь решить вопрос - меньше, чем за восемь тысяч ты с места не уедешь . Объясню почему, чтобы ты просто понимал. Шесть я отдаю, чтобы меня не е…али за прибор, почему я не составил материал. Две мы забираем с напарником пополам. Как есть – так есть

Вся наличность, которая была у водителя, перешла прямо к кошельку правоохранителя. Водитель только попросил оставить ему 100 гривен на горючее.

Блин, ну все, реально, оставь сотку на газ… бери… вот эту всю мелочь забери

Когда передача наличных завершилась - другие активисты, которые принимали участие в этом эксперименте, решили спросить у копов, что тут вообще происходит.

Испугавшись пристального внимания, полицейский, который только обогатился, исчез на служебном авто, бросив напарника прямо посреди дороги. Последний, в свою очередь, тоже не растерялся, схватил попутку и, проехав на ней пару сотен метров, растворился в кустах, рассказал автор скандального видео, Александр Куницький

Александр Куницкий, блогер, автор видео

После этого мы поехали в районное ОП все вместе и написали заявление, ознакомили отделение полиции с видео, которое нам удалось зафиксировать. К сожалению, к нам не вышел начальник Чугуевского ОП, поэтому не было возможности с ним пообщаться, услышать от него комментарии. Полицейских не удалось найти, они скрылись, отключили телефоны. Само руководство не смогло их найти

Сейчас сотрудники полиции, которые зафиксированы на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей, а материалы дела направлены в Чугуевскую местную прокуратуру, рассказали в полиции.

В прокуратуре, в свою очередь, заверили, что уголовное производство уже зарегистрировано

Артем Степанов, и.о. прокурора Харьковской области

Ми всі вже бачили це відео, кримінальне провадження вже зареєстроване, досудове розслідування буде проводити прокуратура області, і всі будемо чекати на результати цього розслідування. -Хлопці говорять про те, що частину грошей вони віддають комусь, частину ділять навпіл...- Все це буде перевірено в рамках кримінального провадження

По закону расследование этого дела может длиться 30 дней.

Затем материалы будут переданы в прокуратуру, добавили правоохранители.