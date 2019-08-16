Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Середина августа. Родители начинают собирать детей в школу. В перечне немалое количество необходимого: канцелярия, школьная и спортивная форма, обувь и прочее. Покупатели говорят, что цены в этом году сильно подросли.

Юлия Варава, мама:

В этом году, конечно, цены поднялись. Если в прошлом году те же брюки мы за 250 грн покупали, 300 грн, то в этом году мы еле нашли нормальные за 450 грн. Ну и то, что мы сегодня купили – это обувь. Самые такие более-менее, кожаные, стоят 1300 грн. То есть, по сравнению с прошлым годом, разница есть гривен на 300.

Принадлежности только на первые несколько месяцев обучения затянули уже на три тысячи гривен, говорит Юлия. Ее сын Денис перешел в третий класс. Поэтому многое из необходимого у него уже есть. И парень радуется обновкам.

Денис Варава, ученик 3 класса:

Больше всего мне понравилось в этом рюкзаке то, что он большой и зеленый. И тем более, цвет хаки.

В общем, стоимость рюкзаков стартует от 450 гривен – рассказывает продавщица. И здесь она не советует экономить, ведь некачественный рюкзак может привести к проблемам со спиной у ребенка. И тот, который будет служить ребенку несколько лет, обойдется в более чем тысячу гривен. Важно, чтобы дно было крепким, отделка с элементами светоотражающей ткани, а ширина между ручками – лучше четыре сантиметра.

Инна Еременко, продавец:

Идет одно большое основное отделение и разделители под резиночку. Сюда ставятся А4 – самые большие и тяжелые учебники – они должны быть под спинкой. Для бутылочки, для пенальчика, для бутербродика.

Так называемый «набор первоклассника», в который входят портфель, тетради, пенал, цветные карандаши и другие канцтовары, необходимые ребенку для обучения, стартует от полутора тысяч гривен. Все вместе, говорят продавцы, подорожало процентов на 5 или 10. Еще дороже обойдется одежда - спортивные костюмы от 250 гривен, блузы на девочек от 170, примерно за такую же цену можно приобрести юбку и рубашку на мальчика.

Татьяна Бондарева, продавец:

До тысячи укладываются. – Что в эту тысячу они могут взять? – Тысяча – это футболка короткий рукав, футболка длинный рукав, это гольф, теплый гольф и нарядная блуза и жакет. Вот если на девочку. – А на мальчика?- На мальчика – это всё дешевле.

Стоимость школьной формы начинается от 800 гривен. И хотя с этого года она совершенно не обязательна, родители все равно массово покупают ее к первому сентября. Следует знать некоторые тонкости пошива костюма, чтобы в погоне за дешевизной не выкинуть деньги на ветер.

Сергей Жидких, продавец:

Берете, раскрываете средину. Вот средина – вот эта часть, когда плечами ребенок делает, особенно, если берут некачественную подкладку, этого нету, оно идет цельным куском – то здесь оно раз, и расходится в плечах. Ну, чтобы подкладка хорошая была… Если мы возьмем их, вот так вывернем, то на что мы сразу обращаем внимание: вот эта часть, подкладка, она должна присутствовать вот здесь, не вот здесь заканчиваться, потому что это держит колено.

Обувь же для детей стоит от 350 гривен. Дороже будет модная сейчас среди детей обувь с подсветкой. Конечно, кожаная обойдется едва ли не больше, чем взрослая. Поэтому, по подсчетам родителей, чтобы одеть ребенка в школу и приобрести всю необходимую канцелярию, надо выложить тысячи четыре. Однако это бюджетный вариант. Чаще -