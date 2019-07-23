"Сколько стоит жизнь?" Родственники погибших в результате теракта возле Дворца Спорта собрались перед зданием Фрунзенского суда

Неравнодушные горожане, родственники погибших и участники того самого мирного шествия, которое прервал взрыв, собрались под стенами Фрунзенского суда.

Пикетчики уже который раз пытаются усилить контроль над слушанием для того, чтобы ускорить рассмотрение дела, ведь оно продолжается уже несколько лет.

Несмотря на ушедшее время, некоторые до сих пор с трудом сдерживают эмоции.

Анна говорит, что не может забыть то, как пришлось накрывать тела погибших ребят желто-голубым флагом.

Анна, участница мирного шествия

Моя коліжанка намагалася надати допомогу Колі 18-річному, який загинув. Вона йому казала: ти видужуй, ми до тебе в лікарню прийдемо … але ми вже нікуди не прийшли

Ольга, как и многие в тот день, не стала жертвой взрыва по счастливой случайности. В противовес им - в тот день ГАЗель не прикрыла Игоря Толмачева, Вадима Рыбальченко, Даню Дидика и Николая Мельничука.

Ольга, участница мирного шествия

І от нас, мене «лічно» спасла, прикрила машина там стояла, і «фактіческі» цей удар, він на машину, та ну вона його прикрила. І на мене посипались тільки стекло, те, шо розбилося з машини

Представителей подозреваемых участники различных общественных организаций встречают с плакатами в руках и криками "Ганьба!"

Ганьба, ганьба, ганьба …

Перед началом судебного разбирательства - уже по традиции - одному из подозреваемых, сегодня это Сергей Башлыков, становится плохо. Он жалуется на погодные условия, а также на то, что никакие лекарства ему не помогают. Говорит, в таком состоянии присутствовать на рассмотрении не может. Суд принимает решение вызвать медиков.

Сергей Башлыков, обвиняемый

Никакого обследования не было, не проводилось за этот период, когда был перерыв между заседаниями. То, что мне прокапали - оно не помогает. Опять был вызов «скорой» - мне стало плохо. Давление было зафиксированное повышенное. Мне по-прежнему плохо

Впрочем, медики скорой медицинской помощи, измерив давление, которое остановилось на отметке 130 на 75, которая в таком возрасте является нормальным показателем. Сторона защиты в ходе судебного разбирательства предоставляла суду несколько ходатайств, в частности, о проведении следственного эксперимента, действительно ли машина с двумя обвиняемыми находилась по месту происшествия.

Игорь Нагорный, адвокат подозреваемых

Яким чином ця машина «передвигалась», переміщувалась з пункту одного до другого. За нашою версією та дистанція, яка, за версією обвинувачення, може бути подолана за 3 хвилини - це неможливо. Ця відстань дуже велика

Данное ходатайство было отклонено судом. Также суд отклонил ходатайство подозреваемого Виктора Тетюцкого о закрытом слушании, а также о том, чтобы подозреваемые находились не в закрытом боксе, а рядом со своими адвокатами. Якобы так - в случае теракта - будет безопаснее и для них, и для коллегии судей.

Виктор Тетюцкий, подозреваемый

Сторона защиты в нашем уголовном производстве неоднократно обращалась к суду с ходатайством о проведении закрытого судебного заседания. Из-за наличия угроз, призывов к насильственным действиям со стороны неадекватных активистов

По мнению представителя государственного обвинения Владимира Лымаря, бесконечное количество ходатайств, поступающих в суд уже не один год - повод затянуть дело.

Владимир Лымарь, прокурор

Клопотання, які в більшості надумані, які в більшості є способом затягнути судовий розгляд, вирішує клопотання обвинувачених або необґрунтовані клопотання про відвід колегії суддів або необґрунтовані клопотання про відвід когось з учасників процесу. Тому фактично є штучне затягування судового розгляду

Кроме этого, прокурор Владимир Лымарь говорит: затягивание дела можно объяснить и так называемым законом Савченко, согласно которому каждый день пребывания под стражей предварительно - засчитывается за два дня отбывания наказания.