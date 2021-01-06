Сколько зарабатывают таксисты в Харькове, что предполагает сотрудничество с международной компанией®

Сервис Bolt предлагает сотрудничество водителям в Харькове, заинтересованным в получении около 2 000 гривен ежедневно. Партнер компании может рассматривать работу в такси как основной или дополнительный источник дохода. Тарифы «Болт» на 8% выше, чем в других службах, но при этом водители не испытывают недостатка в клиентах. Наоборот, они зарабатывают больше за смену, чем их коллеги из других фирм. Как так получается? Дело в том, что клиенты готовы платить за качество, сервис и безопасность – компания «Болт» обеспечивает лучшие условия для перевозки пассажиров, страхует каждую поездку на 1 млн грн.
Как пройти регистрацию
Процедура очень простая, состоит из нескольких шагов. Для начала нужно заполнить онлайн-анкету, обозначив в ней личные данные. К ней прилагают фото, копии паспорта и прав водителя, техпаспорта на автомобиль, страховки.
Если интересует работа в такси в Харькове, то https://bolt-ua.com/kharkov предлагает лучшие условия для сотрудничества совершеннолетним соискателям, обладающим собственным транспортным средством. Год выпуска авто ограничивается 2000. Транспортное средство должно сохранять презентабельный вид. Не допускаются к работе машины, имеющие технические неисправности. Еще одно требование заключается в наличии 4 дверей. Тип кузовной системы значения не имеет. Осуществлять пассажирские перевозки можно на седане, хэтчбеке, минивэне, универсале, кроссовере. Для перевозки детей возрастом до 12 лет, согласно требованиям законодательства, нужно установить в салоне специальное кресло.
Таксист должен иметь смартфон, на который нужно будет установить приложение Bolt Driver. Если водитель владеет иностранными языками, хорошо ориентируется в разных районах города, то это будет только в плюс.
Выгоды сотрудничества
Работа в службе такси «Болт» удобна сразу по нескольким причинам:
Важное преимущество — защита от недобросовестных клиентов. Если таксисту приходится ожидать в месте посадки свыше трех минут, то, начиная с четвертой, пассажиру начисляется неустойка за простой. Штрафные санкции также применяются в отношении клиентов, отменивших заявку на вызов машины спустя две минуты или больше после ее подачи по адресу.
Как увеличить заработок
Комиссия «Болт» для таксистов в Харькове составляет 12%. Если водитель проявляет активность, то ему начисляется премия. Сервис берет комиссионные только с выполненного заказа, за который клиент произвел расчет. Если последний отменил заявку, то никаких начислений не проводится.
Есть несколько способов, чтобы получить хорошую прибавку к зарплате:
Пассажирам доступны два способа расчетов за поездки: наличный и безналичный. В первом случае деньги остаются у водителя, во втором они поступают на счет компании. Выплата производится раз в неделю. На карту таксиста перечисляется сумма за вычетом комиссионных.