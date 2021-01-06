Сколько зарабатывают таксисты в Харькове, что предполагает сотрудничество с международной компанией®

Сервис Bolt предлагает сотрудничество водителям в Харькове, заинтересованным в получении около 2 000 гривен ежедневно. Партнер компании может рассматривать работу в такси как основной или дополнительный источник дохода. Тарифы «Болт» на 8% выше, чем в других службах, но при этом водители не испытывают недостатка в клиентах. Наоборот, они зарабатывают больше за смену, чем их коллеги из других фирм. Как так получается? Дело в том, что клиенты готовы платить за качество, сервис и безопасность – компания «Болт» обеспечивает лучшие условия для перевозки пассажиров, страхует каждую поездку на 1 млн грн.

Как пройти регистрацию

Процедура очень простая, состоит из нескольких шагов. Для начала нужно заполнить онлайн-анкету, обозначив в ней личные данные. К ней прилагают фото, копии паспорта и прав водителя, техпаспорта на автомобиль, страховки.

Если интересует работа в такси в Харькове, то https://bolt-ua.com/kharkov предлагает лучшие условия для сотрудничества совершеннолетним соискателям, обладающим собственным транспортным средством. Год выпуска авто ограничивается 2000. Транспортное средство должно сохранять презентабельный вид. Не допускаются к работе машины, имеющие технические неисправности. Еще одно требование заключается в наличии 4 дверей. Тип кузовной системы значения не имеет. Осуществлять пассажирские перевозки можно на седане, хэтчбеке, минивэне, универсале, кроссовере. Для перевозки детей возрастом до 12 лет, согласно требованиям законодательства, нужно установить в салоне специальное кресло.

Таксист должен иметь смартфон, на который нужно будет установить приложение Bolt Driver. Если водитель владеет иностранными языками, хорошо ориентируется в разных районах города, то это будет только в плюс.

Выгоды сотрудничества

Работа в службе такси «Болт» удобна сразу по нескольким причинам:

свободный график. Таксист формирует его по своему усмотрению. Ему не нужно выходить на линию и заканчивать смену в определенное время. Если требуется отвезти ребенка в школу или посетить кабинет врача, он может сделать перерыв в работе;

эффективная схема распределения заказов. Заявку получает таксист, находящийся в непосредственной близости от пассажира. Это сводит к минимуму затраты топлива и времени на прибытие в точку посадки. Клиенту тоже выгоден подобный подход, поскольку не приходится долго ждать подачу автомобиля. Кроме того, есть возможность принимать в работу новую заявку еще до завершения выполнения текущего заказа;

отсутствие плана. Таксисту нет необходимости выполнять в день, неделю или месяц фиксированное количество поездок. Он самостоятельно определяет рабочую нагрузку, исходя из своих возможностей. Однако стоит отметить, что заработок напрямую зависит от активности партнера сервиса. Чем больше времени он уделяет работе, тем выше его доход;

система мотивации. Водитель может увеличить свой доход благодаря выполнению заказов в час пик или плохую погоду. Такие поездки оплачиваются по повышенному тарифу. К тому же действуют специальные условия для водителей, которые стабильно работают в загруженных транспортом районах города;

бонусная система. Партнерам сервиса, совершившим за месяц определенное количество поездок, начисляется премия;

наличие льгот. Таксисты «Болт» получают скидку на бензин/газ, комплектующие и ряд других услуг, например, обслуживание в автосервисе.

Важное преимущество — защита от недобросовестных клиентов. Если таксисту приходится ожидать в месте посадки свыше трех минут, то, начиная с четвертой, пассажиру начисляется неустойка за простой. Штрафные санкции также применяются в отношении клиентов, отменивших заявку на вызов машины спустя две минуты или больше после ее подачи по адресу.

Как увеличить заработок

Комиссия «Болт» для таксистов в Харькове составляет 12%. Если водитель проявляет активность, то ему начисляется премия. Сервис берет комиссионные только с выполненного заказа, за который клиент произвел расчет. Если последний отменил заявку, то никаких начислений не проводится.

Есть несколько способов, чтобы получить хорошую прибавку к зарплате:

Брендирование автомобиля символикой «Болт». Это пассивный доход, размер которого достигает 12 тысяч в месяц. Все, что требуется от партнера сервиса, – нанести на машину рекламные наклейки и баннеры, способствующие популяризации компании на рынке. Пиковые коэффициенты. Если таксист работает в плохую погоду, в час пик или в районах, сильно загруженных транспортом, он зарабатывает больше, не увеличивая нагрузку (количество часов в смене). Чаевые. Если клиент доволен качеством обслуживания, он имеет возможность отблагодарить водителя за добросовестное выполнение обязанностей. На чаевые комиссия сервиса не начисляется.

Пассажирам доступны два способа расчетов за поездки: наличный и безналичный. В первом случае деньги остаются у водителя, во втором они поступают на счет компании. Выплата производится раз в неделю. На карту таксиста перечисляется сумма за вычетом комиссионных.