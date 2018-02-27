Скончалась старейшая актриса-харьковчанка Татьяна Карпова

27 февраля 2018 г. 14:51
Источник: УНИАН
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В ночь на вторник, 27 февраля, на 103 году жизни скончалась старейшая советская актриса Татьяна Карпова, которая родилась в Харькове.

Об этом сообщили на странице Московского академического театра имени Маяковского в Facebook.

Татьяна Карпова родилась в 1916 году в Харькове.

В 17 лет она переехала в Москву, где в 1938 году окончила Театральное училище при Московском театре Революции. 

С 1938 года стала актрисой Московского театра Революции.

Актриса также снималась в кино: в кинооперетте «На подмостках сцены», в комедии «Тёща» и других.

 

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