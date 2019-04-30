Скончался известный харьковский политолог

28 апреля скончался Владимир Валерьевич Никитин - известный харьковский политолог, кандидат исторических наук, профессор Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом сообщили в Фейсбук его коллеги.

«28 апреля 2019 года не стало Владимира Валерьевича Никитина, кандидата исторических наук, профессора Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, прекрасного оратора, замечательного преподавателя, известного политолога, отца двух детей... Выражаю соболезнования родным и близким…» - написала Виктория Сычева.

Владимиру Никитину было 62 года.

Похороны состоятся 2 мая на Слобожанском кладбище.

Церемония прощания назначена на 12:00.