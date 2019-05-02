Скончался почетный гражданин Харькова

На 89-м году умер почетный житель Харькова и области Юрий Шрамко. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Шрамко Юрий Меркурьевич родился 2 ноября 1930 в поселке Красное Андрушевского района Житомирской области. В 1953 году окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

С 1980 по 1987 год работал в должности начальника областного управления Комитета государственной безопасности; с 1993 года – заместителем председателя правления, с 1994 года – председателем правления открытого акционерного общества «Реал Банк» - одного из первых коммерческих банков Украины, основанного в Харькове 30 ноября 1990 года. С 2012 года - вице-президент ПАО «Восточно-Украинский банк «Грант».

Юрий Шрамко внес неоценимый вклад в развитие банковской сферы Харькова.

По его инициативе банки, которые были под его руководством, оказывали благотворительную помощь детским, учебным, медицинским учреждениям, учреждениям культуры, религиозным организациям, ветеранам и инвалидам войны.