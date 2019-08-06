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06 августа 2019 г. 13:51
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Сегодня, 6 августа, на 100-м году жизни скончался почетный гражданин Харькова, заслуженный деятель науки и техники Украины Яков Шифрин.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Яков Соломонович Шифрин родился 23 апреля 1920 года в городе Мстиславле (Беларусь).

С 1980 года Шифрин работал в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, был заведующим кафедрой технической электродинамики и антенн (1991-1996), главным научным сотрудником.

Яков Соломонович был радиофизиком, специалистом в области теории антенн и распространения радиоволн, создателем статистической теории антенн.

Шифрин был автором более 380 научных работ, в том числе 14 монографий.

Под его руководством были подготовлены около 20 докторов и более 50 кандидатов наук.

Шифрин являлся пожизненным действительным членом Международного института радиоинженеров (США), был доктором технических наук и профессором. 

Как участник Второй мировой войны, харьковчанин был награжден пятью орденами и 20 медалями.

Звания «Почетный гражданин Харькова» Шифрин был удостоен в 2016 году.

«Яков Соломонович был действительно выдающимся ученым, который всю свою жизнь посвятил любимому делу - радиофизике. Его теории и открытия в этой сфере получили высшую оценку как на Родине, так и за рубежом. Тысячи учеников с благодарностью вспоминают его как талантливого преподавателя. Яков Соломонович делал все возможное, чтобы Харьков по праву считался важнейшим интеллектуальным и научным центром страны.

Мы запомним его как профессионала высочайшего уровня, активного и неравнодушного харьковчанина. Это невосполнимая утрата для города. И мы скорбим вместе с вами», - говорится соболезновании горсовета.

 

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