Скончался президент Туниса

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25 июля 2019 г. 14:40
Источник: РБК-Украина
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Президент Туниса Бежи Каид Себси скончался на 92-м году жизни после госпитализации. Об этом сообщает Euronews.

В конце июня ас-Себси уже временно госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Тогда в госпитале он пробыл несколько дней.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.

На 6 октября 2019 года в Тунисе назначены парламентские выборы, а 10 ноября - президентские выборы.

После революции 2011 года, свергнувшей президента Зина эль-Абидина Бен Али, который занимал свой пост с 1987 года, это будут третьи выборы, когда жители страны смогут отдать свой голос.

Депутаты и президент Туниса избираются на пять лет.

Напомним, на парламентских выборах в Тунисе в 2014 году победила светская политическая партия "Нидаа Тунис". Парламентские выборы в Тунисе стали частью демократических преобразований, начатых в стране после так называемой "арабской весны" 2011 года. Партия "Нидаа Тунис" была создана в середине 2012 года известным в Тунисе политиком и бывшим премьер-министром Беджи Каидом Себси. За короткое время партия стала одной из самых популярных в стране.

 

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