Скончался российский пропагандист и телеведущий Сергей Доренко

Скончался известный российский пропагандист Сергей Доренко.
Ему было 59 лет.
Как сообщает «Пятый канал», Доренко умер в результате падения с мотоцикла.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.
С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.
В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".
Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.