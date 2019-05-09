Скончался российский пропагандист и телеведущий Сергей Доренко

09 мая 2019 г. 21:42
Источник: УНИАН
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Скончался известный российский пропагандист Сергей Доренко.

Ему было 59 лет.

Как сообщает «Пятый канал», Доренко умер в результате падения с мотоцикла.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.

С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.
 

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