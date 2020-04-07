"Скорая" не будет выезжать на каждый случай, если нет критериев для госпитализации больного – Ляшко

В Украине медицинские учреждения готовы за сутки проводить 30 тысяч тестирований с целью выявления инфицирования коронавирусом.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, он опроверг утверждение, что не нужно много тестов в сутки.

"Украина готова проводить пока 30 тысяч тестирований в сутки", - сказал Ляшко и уточнил, что речь идет о тестировании в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда мы тестируем около 1,5 тысячи образцов в день. Вопрос в том, что мы начинаем рассматривать и смотреть, загружены ли вирусологические лаборатории. Вирусологические лаборатории сегодня не загружены на 100%, поэтому пересматриваем и смотрим на алгоритмы доставки образцов. Я не хочу никого обвинять. Вопрос в том, что мы пересматриваем, где может быть сбой забора образцов для доставки на исследования", - заявил Ляшко.

"Мы не призываем проводить бездумное тестирования. Мы призываем работать по четким алгоритмам", - уточнил он.

По его словам, в случае, если есть симптомы коронавирусной инфекции, надо звонить к семейному врачу, который затем проводит консультации и принимает решение о дальнейшей тактике ведения больного, и он должен направить мобильную бригаду или выехать самостоятельно, чтобы взять образцы для проведения исследований в вирусологической лаборатории. Если нет семейного врача, надо звонить по номеру «103» и сообщать о ситуации.

"Скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый случай в случае, если нет критериев для госпитализации больного и доставки больного в учреждения стационарной медицинской помощи, но она предоставит соответствующие консультации и в случае необходимости направит бригаду для забора образцов для исследования", - сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач добавил, что при отказе в проведении тестирования или при наличии вопросов тестирования в Минздраве переформатирована горячая линия, которая принимает жалобы или предложения относительно совершенствования тестирования на той или иной территории.

Номер горячей линии Минздрава: 0-800-505-201.

"Это нам позволит проанализировать области, в которых будет наибольшее число обращений или жалоб об отказе от тестирований. В таком случае мы сразу будем направлять силы и средства национального уровня для того, чтобы разобраться в ситуации, почему происходят сбои в проведении алгоритмов", - заявил он.

Ляшко утверждает, что сегодня есть возможности для тестирования всех лиц с подозрением на инфицирование. Также обязали тестировать каждого пациента с пневмонией в стационарах.