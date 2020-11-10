"Скорая" увеличила количество "ковидных" бригад. Хватает ли в больницах мест для пациентов с коронавирусом?

На Харьковщине увеличили количество “скорых”, которые госпитализируют больных коронавирусом - теперь их 38. Сейчас медики экстренной помощи за сутки получают традиционно около двух сотен вызовов. Из них половину больных госпитализируют в те больницы, которые принимают больных коронавирусом. Медучреждения три раза в день отчитываются о наличии свободных коек, однако нередко пациентам приходится ждать помощи просто в карете "скорой". Несмотря на это медики экстренной медицины ждут открытия новых опорных больниц.

Виктор Забашта, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Ми працюємо дуже напружено і дуже чекаємо, щоб відкрилися хоча б якісь стаціонари і нам легше було госпіталізувати хворих, які намагаються потрапити до стаціонару

В ближайшее время в Министерстве здравоохранения планируют увеличить количество коек для приема больных ковид - до 83 тысяч. Это половина всего коечного фонда страны. Вместе с этим в Украине снова приостановили плановые госпитализации и операции. Но это не касается тех случаев, когда отсрочка угрожает жизни пациента.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Щодо ситуації з ковідом цілком по Україні, то продовжує розповсюджуватися ця хвороба, продовжує зростати кількість хворих. За минулу добу в нас підтверджених випадків 10

О дальнейшем улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом речи не идет и на Харьковщине, отмечают специалисты. За минувшие сутки, по данным Областного Лабцентра, было зарегистрировано 536 новых случаев. Также в регионе второй раз с начала карантина зафиксировали смерть 12 пациентов за сутки.

Горожане говорят, пандемия коснулась действительного уже почти всех. Ведь у большинства есть или родственники, или знакомые, которые заразились коронавирусом. А вот лечиться, к примеру Оксане, пришлось за свой счет.

Оксана, жительница Харькова

Родственники болеют, да, тоже. Только на себя рассчитывать, на себя, на свой. Если будет закрываться все, как говорят карантин выходного дня будет, то будет очень грустно. Ну в среднем лечение где-то 10 - 15 тысяч. Три антибиотика очень дорогих, таблетки, обследования

Михаил, житель Харькова

Болезнь серьезная, очень много людей заболели. Просто об этом молчат. С окружения наверное человек 12. На сегодняшний день только на себя нужно рассчитывать на свои деньги и только на себя. Государству мы не нужны

Юлия, жительница Харькова

Есть знакомые, которые болели. Больше на себя, потому что государство не поддерживает

Татьяна, жительница Харькова

Родня, друзей, слава Богу, пока нет, а в коллективе, на работе, да есть. Все, я думаю, на себя

Александр, житель Харькова

Только на себя, государство не поможет

Всего с начала пандемии в Харьковской области коронавирус подтвердили у почти 45 000 человек, из них чуть более 33 тысяч пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей.