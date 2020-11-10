Скоро на улице "минусы", а в квартирах - холод. Где в Харькове до сих пор не включили отопление?

Пьют горячий чай, обкладываются пластиковыми бутылками с теплой водой, включают обогреватели или кондиционеры, если они есть. Так спасаются от холода в своих домах жители многоэтажки по улице Полевой. Отопление им пытались подключить еще 3 недели назад, однако затем, говорят люди - авария. Теперь в части подъездов тепло, а в других - о горячих батареях жители только мечтают.

Валерий Колчев, житель дома по ул. Полевой, 8:

Халат теплый и 2 одеяла, нормально? На первом этаже. Раньше, когда было отопление - у меня до батареи не дотронешься на первом этаже. Там, конечно, хуже. А мы окна приоткрывали, потому что было нечем дышать. А сейчас обогреватель включаем, все равно холодно, стены ж холодные.

Людмила Воробьевская, жительница дома по ул. Полевой, 8:

Спасаюсь, все время хожу одетая, по зимнему, в штанах, душегрейку одеваю. А на ночь - у меня такой коврик, подключаю его, ложусь и сгореваюсь.

Есть проблемы и с горячей водой, жалуются люди. Летом ее вообще отключали, а сейчас - получают платежки за горячую воду, хотя из крана течет еле теплая. Рассказывают - куда только не обращались, но бесполезно. Сначала отмечают жители многоэтажки, в ЖЭКе и КП "Харьковские тепловые сети" обещали им как можно скорее помочь, однако сейчас даже дозвониться туда сложно.

Валентина, жительница дома по ул. Полевой, 8:

Если идет, то тепленькая такая вода, что даже если посуда жирная, не вымоешь. И прохладно, холодно, а сейчас вообще караул. Хожу одетая, сплю одетая, бутылки нагреваю водой, обкладываюсь, потому что невозможно.

Сергей Сидоров, житель дома по ул. Полевой, 8:

Горячая вода есть, но горячая вода появляется не раньше 7 - половины 8. До этого времени из горячего крана идет холодная вода. а платим как за горячую. Отопление - у нас прорвало трубу, в нашем подъезде 3 недели назад. Приехали, отключили всё и всё. Обращались во все инстанции, нам сказали, что у них нет каких-то запчастей, и вообще - "нам не платят 3 месяца зарплату, и делать мы ничего не будем".

Разрытия коммунальщиков - по всему Харькову, в разных районах горожане жалуются на перебои с горячей водой и холодные батареи в квартирах. Улица Матросова, проспекты Победы, Людвига Свободы и Героев Сталинграда, переулок Театральный, улицы Пушкинская, Харьковских дивизий, Танкопия, Героев Труда - это лишь небольшой перечень мест, где люди до сих пор сидят без тепла. Несмотря на то, что отопительный сезон официально начался в Харькове почти месяц назад.

Городская диспетчерская служба ежедневно получает множество заявок об отсутствии тепла. В телеграмм-канале службы "15-62" опубликовали опрос для харьковчан, где интересуются - есть ли отопление в доме и предлагают указать проблемные адреса в комментариях. Только за полдня там таких адресов собралось почти две сотни.

Тем временем, в мэрии и "тепловых сетях" продолжают обращать внимание на существенный износ тепловых сетей, недостаток средств на масшатбные ремонты без помощи международных кредиторов, а также уверяют, что ремонтные работы и работы по подключению - на завершающей стадии, поэтому отопление в домах должно появиться в ближайшее время.