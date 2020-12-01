Скоро приговор: дело Безуха о захвате отделения "Укрпочты" подходит к завершению

Почти три года прошло со дня захвата отделения «Укрпочты» Владимиром Безухом. Тогда одиннадцать человек накануне Нового года не на шутку испугались: неизвестный мужчина закрыл двери почтового отделения и с оружием в руках и взрывчаткой продержал заложников в здании целый день.

Когда Безуха задержали, то выяснилось – взрывчатка и оружие были муляжом. Сначала он говорил, что это ограбление, но уже в зале суда рассказал, что хотел «попиариться». Об этом говорит и сейчас.

Владимир Безух, обвиняемый

30 декабря 2017 года я запланировал масштабную пиар-акцию. Планировал я её с 2016-го года, с осень где-то 16-го года... Но я её всё время откладывал, откладывал... Предварительно я уже подготавливал муляжи, баннер делал специальный красивый, прокачивал аккаунты.

С тех пор это дело начинали слушать трижды изначально, поскольку менялся состав коллегии судей. А сам подсудимый ходатайствовал начинать рассмотрение дела сначала: по закону такое возможно, когда судья берет самоотвод.

Дело Безуха затянулась и потому, что свидетели около года не реагировали на повестки в суд и не давали показаний.

Дмитрий Чубенко, представитель облпрокуратуры

Тому рішенням суду їх було оштрафовано. Вони були належним чином повідомлені, тобто прокуратура максимально доклала зусиль аби повідомити особам про те, що відбувається розгляд цього кримінального провадження. Особи були повідомлені і телефонним зв’язком, були повідомлені за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання. Щодо відставки суддів, то це збіг обставин – дуже не часта ситуація, коли в одному кримінальному провадженні 3 судді поспіль подають у відставку.

На очередном заседании, которое состоялось 30 ноября, суд заслушал свидетелей со стороны Безуха. По его защиту выступили отец и брат.

Я хочу констатировать тот факт, что угроза не нашла своего подтверждения. Это были просто пустые слова: ни оружия, ни взрывчатки после освобождения спецназом заложников не оказалось.

Другие приглашенные свидетели со стороны Безуха не появились.

Всі свідки належно повідомлені, поважних причин неявки до суду відсутні – суд ставить на обговорення питання щодо накладання грошового стягнення на нез'явившихся свідків.

Штраф за неявку в суд составляет около 1000 гривен. Однако в прокуратуре заявляют, что рассмотрение дела Безуха подходит к концу: в начале 2021 должен быть вынесен приговор, максимальное наказание в таком случае предусматривает до 15 лет лишения свободы.