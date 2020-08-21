Скоро выборы: в горсовете отметили 77-ю годовщину освобождения Харькова, собрав на встречу ветеранов во время COVID-пандемии

21 августа 2020 г. 19:10
Автор: Альбина Прасол
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Через несколько месяцев Тамаре Бутенко исполнится сто лет. Но это не помешает ей сегодня поднять бокалы с шампанским по случаю 77-й годовщины освобождения Харькова от немецко-фашистських захватчиков.  Ведь она также участвовала в этой операции, когда 20- летней девушкой пошла на фронт. 

Тамара Бутенко, ветеран войны

Мы прошли крупные боевые операции. Так называемая Белгородско-Харьковская операция была. И здесь, в Кульчанском лесу, мы многих наших бойцов потеряли. Я сейчас не могу спокойно проходить, даже и не только я, даже сами жители в этот лес ходить не смогут.

Иван Зосимов войну видел дважды. 98-летний ветеран в годы Второй Мировой тоже освобождал Харьков, был ранен, а нынешняя война на востоке Украины оставила мужчину без собственного дома. Под старость ему пришлось бежать из оккупированного Донбасса к дочери в Харьков.

Иван Зосимов, ветеран войны

Живу я в Харькове - это как родной город Харьков. Хотя я сам из Донбасса. А живу как дома, обеспечен всем.

Ветеранов в мэрии сегодня собирали, даже несмотря на опасность и карантинные ограничения. Ведь вскоре в городе стартуют предвыборные гонки, поэтому для пиара подойдет любой повод.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы живем на Украине. И Харьков есть неотьемлемая часть Украины. И благодаря нашему и вашему сознанию в Харькове сегодня мирное небо

Несмотря на то, что Харьков уже несколько дней подряд бьет рекорды по темпам распространения COVID -19, и то, что почтенный возраст ветеранов делает их наиболее уязвимыми для болезни, встречу отменять не стали. На вопрос о том, была ли в этом настоятельная потребность, в мэрии так и не ответили.

 

Видео: 

В горсовете отметили 77-ю годовщину освобождения Харькова, собрав на встречу ветеранов - 21.08.2020

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