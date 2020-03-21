Скоробагач в больнице и ждет результаты теста на коронавирус

Как сообщают СМИ, харьковчанка, у которой диагностировали коронавирус, оказалась женой заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

У самого чиновника несколько дней держалась температура, а после ухудшения самочувствия его госпитализировали вечером 20 марта в Киеве. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

В марте он был в Германии, где уже бушевала эпидемия. Он сдал четыре теста на коронавирус в Украине, все они оказались негативными. Сейчас он ждет результат теста, который отправили в Германию.