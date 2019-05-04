Скорость движения поездов по Керченскому мосту будет сильно ограничена

Зампредседателя российского «правительства Крыма» Михаил Селезнев заявил, что скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

«С коллегами мы сейчас обсуждали, предлагая, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения», – сказал Селезнев.

По его мнению, многие захотят приехать в Крым на поезде именно из-за путешествия по мосту через Керченский пролив.

«Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде», – сказал Селезнев.

Селезнев также прогнозирует, что стоимость билетов на поезда в аннексированный Крым из России по Керченскому мосту будет ниже авиаперелетов.

Отметим, железнодорожное движение по Керченскому мосту планируют запустить в этом году.