Сквер «Стрелка» в Харькове превратился в кальянную, - активисты

Активисты общественной организации вместе с представителями КП «Харьковзеленстрой» и ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проверили законность продажи табачных изделий (кальянов) и продуктов питания на территории сквера «Стрелка» в Харькове.

Об этом сообщили активисты общественной организации «Опора Слобожанщины» на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующие фото и видео.

В результате проверки выяснилось, что разрешительные документы на указанную деятельность отсутствуют.

На место вызвали полицию, сотрудники которой, прибыв на место, осмотрели территорию и зафиксировали незаконную деятельность.