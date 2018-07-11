Сквер «Стрелка» в Харькове превратился в кальянную, - активисты

11 июля 2018 г. 12:33
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Активисты общественной организации вместе с представителями  КП «Харьковзеленстрой» и ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проверили законность продажи табачных изделий (кальянов) и продуктов питания на территории сквера «Стрелка» в  Харькове.

Об этом сообщили активисты общественной организации «Опора Слобожанщины» на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующие фото и видео.

В результате проверки выяснилось, что разрешительные документы на указанную деятельность отсутствуют.

На место вызвали полицию,  сотрудники которой, прибыв на место,  осмотрели территорию и зафиксировали незаконную деятельность.

 

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