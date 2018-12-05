Сквер Судейский: оскорбление памяти или переименование без учета мнения участников Евромайдана?

Увековечение обернулась оскорблением. Уже более четырех лет активисты Евромайдана и родственники погибших добиваются от Харьковской городской власти, чтобы погибшим героям Небесной сотни Харьковского евромайдана установили достойный монумент и увековечили на бывшей площади Руднева, которая сейчас носит имя Героев Небесной сотни. Но такого решения не приняли сих пор. Зато на последней сессии горсовета приняли решение, которое оскорбило участников евромайдана: депутаты решили, что рядом с площадью Героев Небесной сотни появится сквер Судейский. Так решили переименовать бывший Красноармейский, который находится за зданием Апелляционного суда.

Владимир Чистилин, участник Харьковского евромайдана

Це такий, знаєте, плювок вбік і Небесної сотні, і тих хлопців, які, наприклад, от тут сиділи вночі з 19 на 20 лютого 2014 року. І дюжині наших майданівців судді присуджали 15 діб у ту ніч, коли вже почався розстріл Небесної сотні. І ми тут їх намагалися витягувати – тут був нічний процес. Я думаю, що називати сквер суддями – абсолютно неправильно. Логічно було би назвати усі три сквера героями Небесної сотні-харків’янами.

Борис Редин, участник Харьковского евромайдана

Очікувалося, що національна гвардія – тоді це внутрішні війська, були повинні були їхати до Києва розганяти Майдан. Харківський євромайдан вийшов і зупинив це – було затримано декілька чоловік і яких було там засуджено на 15 діб. А тепер виходить, що, мабуть, в пам'ять про ці події зроблять сквер Судейський – я так це розумію, чи як.

Отстоять позицию евромайдановцев попытались и оппоненты власти. Но аргументы, как всегда, остались неуслышанными. В горсовете решили сделать реверанс и в сторону судей, от которых зависит немало дел, в которых фигурируют чиновники во главе с мэром.

Тарас Ситенко, депутат Харьковского городского совета

Я вважаю, що саме на цій площі називати сквер Суддівським - це буде близнюрство і знущенням над пам’яттю тих людей, які загинули під час Євромайдану.

Игорь Терехов, депутат Харьковского городского совета

Мало ли какую роль играл отдельный судья в вынесении того или иного приговора. Но есть целая когорта судей, которая принимала, принимает и будут принимать решения, направленные прежде всего на то, чтобы сохранить мир, спокойствие и целостность Украины.

С этим решением не согласны сами евромайдановцы. Вспоминая злосчастную зиму 2014-го, они считают действия судей предательством.

Представители Харьковского евромайдана будут возражать против названия "Судейской сквер", но каким образом отменить переименование - они еще не решили.