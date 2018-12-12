Сладкая утечка: из-за аварии на немецкой фабрике шоколад вытек на улицу

12 декабря 2018 г. 13:49
Источник: Украинская правда
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Около тонны шоколада вылилось на улицу из-за переполненности резервуара для его хранения на шоколадной фабрике западногерманского города Вестеннен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Westfalenpost.

Пожарный департамент города Верль получил необычный вызов в понедельник вечером.

В частности, пожарным сообщили о том, что на фабрике Dreimeister Spezialitäten в городке Вестеннен произошла утечка шоколада.

От контакта с холодной поверхностью тротуара молочный шоколад быстро затвердел. 

"Резервуар для шоколада в здании фабрики переполнился и его содержимое вылилось на улицу. Это создало значительную проблему для движения транспорта", - сообщили в пожарном департаменте.

Около 25 пожарных в течение двух часов отчищали улицу от шоколада с помощью горячей воды.

На фабрике сообщили, что к обычному режиму работы она вернется в среду.

По словам директора фабрики Маркуса Лаки, если бы авария произошла ближе к Рождеству, это было бы настоящей катастрофой.

 

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