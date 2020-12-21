Сладкие подарки для детей Донбасса. Корпорация АТБ поздравила с Днем Святого Николая тысячи украинских семей

Их детство проходит в страхе, нередко даже под грохот обстрелов. Из-за войны и финансовых трудностей родители иногда не в состоянии устроить своим детишкам настоящий праздник. Поэтому уже который год подряд Благотворительный проект от «АТБ» возвращает детям надежду на мир, счастье и ко дню Святого Николая поздравляют малышей на Востоке страны.

Диана

Мне все понравилось. Мне первая часть особенно понравилась.

За подарунки вам спасибі. Більше всього мені сподобалося, що такі нарядні гості в нас були.

В этом году корпорация «АТБ» подготовила сладкие подарочные наборы для нескольких тысяч детей, живущих в наиболее опасных зонах страны.

Борис Кутовой, офицер командования ОС ВСУ, организатор акции

Майже 2 тисячі солодких подарунків, які ми отримали від корпорації «АТБ»-маркет. Ця корпорація вже 4-й рік поспіль підтримує гуманітарну діяльність військових, допомагає дітям. Там де важко, там де йде війна.

По мнение воспитателей - такие сладкие подарки к Новому Году поддержат тысячи семей.

Наталья Гонтаренко, воспитательница

У дітей тут немає - ні кінотеатрів, ні театрів, нічого, ні цирку, нічого. Тому коли приїжджають волонтери з якимись виставами - діти дуже раді завжди. З захопленням приходять і дивляться на це. В нас цього немає.

Такую патриотическую благотворительность в «АТБ» считают важной частью общей стратегии своего развития, и этим демонстрируют насколько это сейчас важно.