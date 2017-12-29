Сладкие подарки и конкурсы. Для детей из специализированных учреждений устроили новогодний праздник со сказочными героями

29 декабря 2017 г. 15:22
Автор: Лариса Говина
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Сладкие подарки и веселые конкурсы – областной детский тубсанаторий №1 посетили сказочные герои, а также Дед Мороз со Снегурочкой и устроили для малышей настоящий праздник. Организовала новогодний праздник для детей служба такси «30-40 ШАРА»

Руслан Сайфулин, учредитель службы такси "30-40 ШАРА":

Дед Мороз и Снегурочка дарят детям атмосферу новогоднего праздника. Помимо этого закрываем насущные проблемы, помогаем канцтоварами, бытовой химией. Для нас это важно, потому что мы это делаем это от себя, от чистого сердца. И хотим привлечь внимание бизнеса. У кого есть возможность, тоже помогать, не оставаться в стороне.

Кроме того, в этом году в тубсанатории №1 получили новую мебель, в центре социально-психологической реабилитации детей «Гармонии» радуются новым компьютерам.

Алла Трохименко, директор областного центра социально-психологической реабилитации детей "Гармония":

Они все уже пишут рефераты, домашние задания и бегают к сотрудникам, вот где бы распечатать, посидеть в интернете. Сказали, что мы готовы вам привезти компьютеры и мало того, еще провести интернет, это для нас было здорово.

В службе такси "30-40 ШАРА" говорят, в следующем году будут снова воплощать в жизнь самые заветные мечты детей.

Видео: 

Для детей из специализированных учреждений устроили новогодний праздник - 29.12.2017

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