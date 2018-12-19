Сладкий подарок ко Дню Святого Николая. Что дети приготовили раненым военным?

19 декабря 2018 г. 18:19
Автор: Светлана Еченина
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Специальный учебно-воспитательный комплекс, где обучаются дети с нарушением слуха, в этом году посетили около 30 скаутов. Дети вместе пекли вкусности для раненых военных, которые лечатся в Харьковском военном госпитале

Ирина Голубева, глава обл. ячейки «Пласт»

Разом із ОДА ми проводимо цю акцію. Ліпимо, розмальовуємо, випікаємо і передаємо або в АТО, або в шпиталі і так далі.

Вместе с детьми праздничное печенье готовила и председатель ХОГА Юлия Светличная

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Сьогодні із задоволенням зробили таку акцію, яку робимо третій рік поспіль. Разом із пластунами і сьогодні до нас долучилися дітки, які мали вади зі слухом. Ми напекли дуже багато смаколиків, які приносять радість, посмішки і святковий настрій

Также губернатор ознакомилась с условиями, в которых работают специалисты по слуховой работе и осмотрела творческие мастерские, в которых воспитанники обучаются гончарству и даже ткачеству. После чего вместе со скаутами Юлия Светличная увезла вкусных «николайчиков» раненым военным.

Сергей лечится в Харькове уже неделю

Сергей

Получил осколочное ранение в результате обстрела, попал в Мариуполь, провели операцию. Потом вертолетом переправили для дальнейшего выздоровления

Обращаясь к воинам, председатель ХОГА подчеркнула, что этот год в Харьковской области был мирным, прежде всего, благодаря отваге военных.

 

Видео: 

Сладкий подарок ко Дню Святого Николая. Что дети приготовили раненым военным? - 19.12.18

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